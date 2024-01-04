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早餐店驚見「阿嬤養的三明治」！網敲碗求店名...地點曝光

網友驚見宜蘭大學附近早餐店賣的肉鬆三明治，笑說是「阿嬤養的三明治」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲網友驚見宜蘭大學附近早餐店賣的肉鬆三明治，笑說是「阿嬤養的三明治」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

什麼都漲的年代，仍有些店家堅持佛心生意。就有一位網友買早餐時發現，店內的三明治被肉鬆塞到變形，笑說就像是「阿嬤養的三明治」，貼文曝光後被大批網友敲碗地址，原PO也終於公布是位於宜蘭大學附近的早餐店。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文，並隨文發出一張照片，只見照片中有幾個傳統早餐店常見的三明治，一一排列好在煎台前面，不過其中的「肉鬆三明治」卻意外吸引大家的目光。

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檯上的肉鬆三明治中肉鬆的份量直接比隔壁口味的餡料多出至少2／3，爆量的肉鬆還把三明治塞到變形，甚至從土司夾層中掉出，也讓原PO不禁表示，「這一定是阿嬤養的三明治」。

貼文一出，立馬吸引3600多人按讚、逾300則留言討論，「肉鬆多到感覺咬下去會需要用哈姆立克法的程度欸，好猛」、「需要你買杯大冰奶來配那乾口的肉鬆」、「太誇張了吧！居然不給地址！」「這個吃第一口應該會嗆到」、「有一種飽叫做阿嬤怕你吃不飽」、「傻眼！根本我的菜啊！！！！」因為網友不斷問店家地址，後來原PO直接更新文章，指出該早餐店是位於宜蘭大學附近的「東方美早餐店」。

另外，也有網友指出，早餐店的肉鬆多半都是化學成分，建議少吃為妙，「這都是沒有肉的肉鬆，吃了並沒有賺到喔」、「肉鬆其實沒什麼肉，別太開心了」、「不純的肉鬆塞多一點沒關係」、「肉鬆非原型食物，吃多了也不太好」、「豆粉鬆，跟大陸買得到的豆粉鬆一樣含肉量極低甚至沒有」。

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