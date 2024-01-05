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雙胞胎兄弟差40分鐘「年齡卻差1歲」　爸一聽嗨翻：省下好多錢

只差40分鐘！雙胞胎兄弟「年齡相差1歲」　爸卻為這件事嗨翻

▲美國一對雙胞胎因為跨年而年齡相差1歲。（圖／翻攝自IG／virtuahealth）

文／CTWANT

同胎不同歲。美國紐澤西一對「黑白混血」雙胞胎日前雖僅相距40分鐘出生，但弟弟出生時已經是2024年，導致他年齡小了哥哥整整1歲。不過，雙胞胎的爸爸對此不僅不在意，更為了1原因替2人年齡相差1歲感到高興。

這對年齡相差1歲的雙胞胎分別在2023年12月31日深夜11點48分、2024年1月1日午夜12點28分來到世上，而在康頓縣（CamdenCounty）Virtua Voorhees醫院出生的2兄弟，分別被以《聖經》中的伊薩（Ezra）、以西結（Ezekie）命名。

哥哥伊薩出生時6磅（約2.7公斤）、弟弟則僅4磅（約1.8公斤），不過2兄弟出生後都相當健康，讓父親比利（Billy）和母親夏娃（Eve）相當開心，尤其比利也是「除夕夜寶寶」，因此對伊薩有著特殊感情。

比利開玩笑表示，3歲大兒子希西家（Hezekiah；猶太國王）是1月3日出生，雙胞胎「這2年」在出生後，他們家每年只需要在同個月替孩子們辦生日，「其他11個月的錢都省了」。

目前已知出生相隔最久的雙胞胎，為存在國外醫療文獻中的154天，但該例第1個胎兒出生時已死產；雙胞胎都存活且相隔最久的是2019年德國的雙胞胎姊妹，2人出生相差97天。

台灣雙胞胎相隔最久出生的紀錄，則為2020年相隔87天出生的龍鳳胎。負責接生的台大醫院婦產部名醫施景中表示，過去接生過相隔最久的雙胞胎只有3小時，相差近3個月的情況非常罕見。

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