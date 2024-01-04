落實習拜會成果　大陸將推進中美航班大幅增加

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸「全國民航工作會議」4日召開，表示要推進中美直航航班大幅增加，以及推動大陸自製的C919「走出國門」。
據《澎湃新聞》報導，會議提到，2024年大陸國內客運將繼續穩定增長，預計全年大陸國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，超過2019年7.7%。國際客運市場將加快恢復，預計2024年底每周達6,000班左右，恢復至疫情前約80%。2024年民航力爭完成旅客運輸量6.9億人次。
會議稱，2024年大陸民航將加強國際合作，推動國際市場加速復原。將落實中美元首會晤成果，「推進中美直航航班大幅增加」；積極擴大與「一帶一路」國家航權安排，深化與中亞、中東、非洲等地區的項目合作；提升現有三、四航權資源使用效率，支持航空公司根據航線網路拓展需要用好境外第五航權；推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利化水平，提升國際航班出入境效率。
會議強調，「2024年大陸民航將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產民機性能持續提升；做好CJ-1000A、AG600等國家重點型號審定，推進C919飛機EASA認可審查，推動國產民機走出國門。」
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