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大陸 大陸焦點 特派現場

陸自製客機C919訂單已達1061架　已經交付2架

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

▲大陸國產客機C919。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國產客機C919今年5月28日順利完成首次商業飛行，引發外界對陸製商用客機的關注。中國商用飛機有限責任公司黨委書記、董事長賀東風10日透露，目前C919訂單數已經達到1061架，並且已經交付2架。

據《澎湃新聞》報導，賀東風10日在「2023浦江創新論壇」上分享中國大飛機的創新發展之路。

賀東風說，航空事業的發展是一部人類科技創新發展史，目前，一部大飛機的零件數以百萬計，每天起落飛機10萬架次，每年運輸旅客40億人次。

賀東風稱，中國商飛從2008年成立至今，形成了以ARJ21、C919、C929為主的產品線。賀東風透露，目前C919訂單數已經達到1061架，並且已經交付2架，C929計劃提供250到350座席，航程將達到12000公里，處於初步設計階段。

賀東風提及，除了產品線的架構形成，中國大飛機在創新發展中具備了數百萬量級產品的集成能力，具備多種技術的融合創新能力以及安全和經濟效益的權衡決策能力。

展望未來，賀東風說，期待著繼續推進國際合作，開展面向未來的大飛機創新。同時，面對全球航空安全、環保等一系列新的挑戰，中國商飛將針對空氣動力、結構效率等專業能力的持續提升，圍繞智慧化、網聯化、綠色化等發展的方向，持續推動5G、人工智慧、大數據、信息技術包括電池氫能等新能源技術，持續推進數位化轉型和可持續發展。

C919大型客機是中國大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元人民幣。

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