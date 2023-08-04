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大陸 大陸焦點 特派現場

陸東航開啟「C919客機雙機模式」　同日執行上海往來成都航線

▲▼東航已接收的2架C919國產大飛機4日首次開啟「雙機商業運營」。（圖／央視）

▲大陸東航已接收的2架C919國產大飛機4日首次開啟「雙機商業運營」。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國產客機C919自5月28日起開始商業營運。經過2個多月，大陸東航已接收的2架C919陸製大飛機4日首次開啟「雙機商業運營」，同日執行「上海虹橋-成都天府」航線。

據《央視》報導，C919執飛滬蓉（上海、成都）快線的往返航班號分別為MU9197/MU9198和MU9189/MU9190。按計劃，每逢周一、周三、周五、周日，東航C919將在上海虹橋—成都天府執行4趟一個；其他時間，每天執行2個航班。

2022年12月9日，東航正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機。2023年5月28日，東航圓滿完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返航班，此後首架C919在滬快線服務旅客。

截至7月31日，首架C919共執行商業航班125班次，累計商業運營360.32小時，累計服務旅客超1.5萬人次。7月16日，東航正式接收第二架C919大型客機，商業運營重力推進。

▲▼東航已接收的2架C919國產大飛機4日首次開啟「雙機商業運營」。（圖／央視）

C919大型客機是中國大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元人民幣。

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