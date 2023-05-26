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大陸 大陸焦點 特派現場

C919「商業首航」時間敲定！　上海飛北京「首航乘客」已收到簡訊

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國產客機C919完成100小時飛行驗證後，確定將在28日展開「商業首航」，由上海往返北京，航班號為C9191和C9192，預計航程約2小時25分鐘。這班商業首航飛機在購票網站上並未顯示購票資訊，據了解，首航乘客已經透過事前預約，將從預約名單中擇出，也有陸媒記者透露，已經收到乘機簡訊。

▲大陸國產客機C919將於5月28日進行「商業首飛」。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸國產客機C919將於5月28日進行「商業首飛」。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，C919首飛商業航班來了！記者在東航APP上查詢獲悉，5月28日東航C919首個商業航班飛行計劃公布，班次為MU9191上海虹橋-北京首都，MU9192北京首都-上海虹橋，計劃飛行時長2小時25分鐘。

▲大陸國產客機C919將於5月28日進行「商業首飛」。（圖／翻攝人民日報）

▲東方航空在官方APP上徵集「商業首飛」乘客。（圖／翻攝人民日報）

東航已經官宣「商業首飛」的相關資訊，不過，在大陸購票網站上卻未顯示可購票資訊。據悉，東航曾透過官方APP發出「首航購票幸運會員徵集活動」，報名成功後，會談出一個訊息顯示，「我們將從報名會員中選出幸運星，獲得首航購票資格，具體規劃另行通知。」

根據外界推估，東航C919首班商業航班或採用「京沪快線」名額，因此，降落地點為北京首都機場，而非新啟用的大興機場。此外，根據《看看新聞》記者反映，已收到乘機短信（簡訊），將乘坐首飛航班全程直擊。

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