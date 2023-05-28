「大白兔」也飛上天！　陸國產C919客機首航成功

記者任以芳／綜合報導

大陸國產客機C919完成100小時飛行驗證後，今（28日）展開「商業首航」，由上海往返北京，航班號為C9191和C9192，預計航程約2小時25分鐘。稍早，大陸官媒報導指出，自上海虹橋國際機場起飛的東航MU9191航班平安降落在北京首都國際機場，國產飛機C919圓滿完成首個商業航班飛行。

▲東航首架C919商業客機，上海-北京今日成功首航 。（圖／翻攝 央視）



《央視》也報導，今天上午，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京首都機場。

首飛的C919飛機為164座兩艙佈局，公務艙8座，經濟艙156座。

▲首架C919大型客機註冊號暗藏紀念意義 。（圖／翻攝 央視）

該機身前部印有「全球首架」的中國印標誌和對應英文。飛機註冊號B-919A，「B」代表飛機的中國國籍，「919」和型號名稱契合，「A」則有首架之意，突顯這一全球新機型、全球首架的非凡意義。

報導稱，MU9191航班落地後，穿過象徵民航最高禮儀的「水門」，一共有130名旅客率先體驗C919空中之旅。對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航做特別的設計，準備具有紀念意義的特殊登機牌。

▲餐點曝光，上海老品牌「大白兔」牛奶跟著上機 。（圖／翻攝 央視）

飛機客艙影音設備曝光，選裝共20個12英寸吊裝顯示器，支援高畫質1080P電影放映，這也是東航單通道機隊首次引入1080P的節目裝載。

最讓旅客期待還有飛機餐點，報導稱，航班亮相的主題餐點是旅客投票選出來的。其中，經濟艙餐食叫「五福臨門」，主食是臘味煲仔飯，搭配三色水果拼盤、C919首航特色芒果布丁、東航自制巧克力酥餅以及上海老品牌大白兔牛奶。

▲座位寬敞。（圖／翻攝 央視）

另外，飛機公務艙、經濟艙均選用大陸自主研發的新一代國產客艙座椅。其中，8個公務艙座椅為全鋁合金框架結構，採用搖籃式設計，後靠可達120度、前後座椅間距超過1米；156個經濟艙設計採用3-3佈局，中間座位比兩邊座位寬1.5cm；加上C919客艙擁有2.25米的過道高度。

根據東航的計劃，執行28日首次商業載客飛行後，從5月29日開始，東航首架C919大型客機將在上海虹橋—成都天府航線上實行常態化商業執行。

▼東航首架C919大型客機登機牌具有紀念價值 。（圖／翻攝 央視）



