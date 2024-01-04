電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

網搜小組／劉維榛報導

日本3日晚間發生電車隨機刺人攻擊，涉案女子稱就是想殺人，造成4人受傷送醫。事實上，知名球賽主播蔡明里當時就在日本，還差點搭上這班電車，先是目睹乘客身體「歪歪斜斜」衝出來按緊急通報，他也驚魂未定嚇喊「媽呀！有人躺在地上！」

蔡明里在粉專《蔡明里團長》透露，當地昨晚11點多，他要從秋葉原搭JR山手線回飯店，電車門開啟後，「有點像慢動作版的電影一樣...」竟飄出與羽絨衣的羽毛出來，接著有位男子歪歪斜斜衝出來，奮力去按月台緊急按鈕，「這時候我確定真的不對勁了。」

當下月台亮起紅色警示燈，電車也停止運行，蔡明里摸不著頭緒時，赫見車廂裡有一位男子，塊頭很大但穿得特別少，動也不動的坐在位子上，「我一度以為他是嫌疑犯，後來的後來，才知道他有可能只是受害者之一。」

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蔡明里隨即離開那一節車廂，又怕時間太晚會錯過班次，於是到別的車廂，結果眼前景象讓他嚇壞了，「媽呀！這次看到的是有人躺在地上！後來看新聞才知道，我看到的應該是第一現場吧？地上躺的應該是受害者之一，嫌疑犯可能也待在同一個車廂？」

蔡明里坦言，心裡一直很挫，因為不知道究竟發生了什麼狀況，但本能反應就是離開現場才是上上策，加上車站也宣布該方向列車停駛，最後他花了3倍時間才回到飯店，「至少順利且平安的回到了飯店，進到房間後，才終於鬆了一口氣。｣

底下粉絲也驚呼，「昨晚日本的Twitter（現更名為X）洗版的新聞，沒想到團長也碰上了！保重」、「日本近期真是多災多難，天災+人禍」、「第一現場也能遇上，團長要去拜拜一下了」、「日本最近不太平靜，安全至上」、「之前去日本時晚上坐車，注意到有些女性或是帶小孩的媽媽會很注意周圍環境」、「快回台灣吧」、「天啊你居然親眼目睹！太可怕了」。

▲女子稱就是想殺人。（圖／翻攝X）



針對這起東京山手線秋葉原站「持刀隨機刺人」事件，穿著白色大衣的20多歲女性在車廂內持刀刺傷4名男性乘客，有3人傷勢嚴重，分別是40多歲男性左胸、60多歲男性背部、30多歲男性右手臂遭刺傷，另外1名30多歲男性則是輕傷，4人生命皆無大礙，且與嫌犯事前完全互不相識。

警方在列車停靠秋葉原站時立刻衝入車廂內，以殺人未遂罪名逮捕該名女子。警方進一步指出，女子大方承認罪名，並稱就是想要殺人，接著自曝小時候曾受過虐待。此外，警方除了沒收她行兇用的15公分菜刀外，還在她的包包內搜出一把剁骨用的菜刀。



