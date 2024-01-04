　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

網搜小組／劉維榛報導

日本3日晚間發生電車隨機刺人攻擊，涉案女子稱就是想殺人，造成4人受傷送醫。事實上，知名球賽主播蔡明里當時就在日本，還差點搭上這班電車，先是目睹乘客身體「歪歪斜斜」衝出來按緊急通報，他也驚魂未定嚇喊「媽呀！有人躺在地上！」

蔡明里在粉專《蔡明里團長》透露，當地昨晚11點多，他要從秋葉原搭JR山手線回飯店，電車門開啟後，「有點像慢動作版的電影一樣...」竟飄出與羽絨衣的羽毛出來，接著有位男子歪歪斜斜衝出來，奮力去按月台緊急按鈕，「這時候我確定真的不對勁了。」

當下月台亮起紅色警示燈，電車也停止運行，蔡明里摸不著頭緒時，赫見車廂裡有一位男子，塊頭很大但穿得特別少，動也不動的坐在位子上，「我一度以為他是嫌疑犯，後來的後來，才知道他有可能只是受害者之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明里隨即離開那一節車廂，又怕時間太晚會錯過班次，於是到別的車廂，結果眼前景象讓他嚇壞了，「媽呀！這次看到的是有人躺在地上！後來看新聞才知道，我看到的應該是第一現場吧？地上躺的應該是受害者之一，嫌疑犯可能也待在同一個車廂？」

蔡明里坦言，心裡一直很挫，因為不知道究竟發生了什麼狀況，但本能反應就是離開現場才是上上策，加上車站也宣布該方向列車停駛，最後他花了3倍時間才回到飯店，「至少順利且平安的回到了飯店，進到房間後，才終於鬆了一口氣。｣

底下粉絲也驚呼，「昨晚日本的Twitter（現更名為X）洗版的新聞，沒想到團長也碰上了！保重」、「日本近期真是多災多難，天災+人禍」、「第一現場也能遇上，團長要去拜拜一下了」、「日本最近不太平靜，安全至上」、「之前去日本時晚上坐車，注意到有些女性或是帶小孩的媽媽會很注意周圍環境」、「快回台灣吧」、「天啊你居然親眼目睹！太可怕了」。

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）

▲女子稱就是想殺人。（圖／翻攝X）

針對這起東京山手線秋葉原站「持刀隨機刺人」事件，穿著白色大衣的20多歲女性在車廂內持刀刺傷4名男性乘客，有3人傷勢嚴重，分別是40多歲男性左胸、60多歲男性背部、30多歲男性右手臂遭刺傷，另外1名30多歲男性則是輕傷，4人生命皆無大礙，且與嫌犯事前完全互不相識。

警方在列車停靠秋葉原站時立刻衝入車廂內，以殺人未遂罪名逮捕該名女子。警方進一步指出，女子大方承認罪名，並稱就是想要殺人，接著自曝小時候曾受過虐待。此外，警方除了沒收她行兇用的15公分菜刀外，還在她的包包內搜出一把剁骨用的菜刀。

 

ET快訊
不是第一次！陽明交大開出「3張千萬發票」
快訊／整形名醫遭搜索！　約談4人到案
司馬中原晚年爆「差32歲父女戀」！兒斬桃花保住上億家產
國中校長酒駕自撞！午休就開喝釀禍
快訊／發票中1000萬　大學得主火速領走了！
威脅李善均蛇蠍女很有錢！富爸奔波找律師　暴怒女兒長相遭公開
內湖裝潢工雙屍案「午休睡覺中毒」？業者曝親身經歷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

德威復航強勢回歸！仁川飛台中每天1班　市府喜迎首班189遊客

司馬中原自爆沒喝孟婆湯！出生第1句話被當妖怪　前世身分超驚人

明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！下周雨區又變廣

回家投票！雙鐵訂票數破43萬張　高鐵3時段座位快客滿

「鬼故事大師」司馬中原辭世！生前慷慨捐手稿　文化部長史哲哀悼

被要求降低音量！高中客不爽「筷子丟地板」嗆社畜　外場妹聽哭了

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

德威復航強勢回歸！仁川飛台中每天1班　市府喜迎首班189遊客

司馬中原自爆沒喝孟婆湯！出生第1句話被當妖怪　前世身分超驚人

明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！下周雨區又變廣

回家投票！雙鐵訂票數破43萬張　高鐵3時段座位快客滿

「鬼故事大師」司馬中原辭世！生前慷慨捐手稿　文化部長史哲哀悼

被要求降低音量！高中客不爽「筷子丟地板」嗆社畜　外場妹聽哭了

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

藍小雞不符參選資格　綠委「唯一對手」還喊：請賜票給其他優秀候選人

響應打詐！台電1月起電費提醒統一使用「111」短碼簡訊

理財周刊／2024開門黑！紅海危機日本地震斷鏈　AI應用何時變現

「10公斤胖貓」害3樓嚴重塌陷　喵奴笑翻：橘貓只能住一樓

理財周刊／大選後挑股秘笈　三大族群Q1爭靚

尷尬！新聞報到「親生爸貪汙受賄」　美主播急交棒給同事

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

台鋼雄鷹談妥大聯盟資歷洋投　新洋砲有兩選項　

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

生活熱門新聞

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

發票中1000萬！　大學緊急公布「得主特徵」：快去領

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

12星座2024年「財運」曝！第1名遇貴人發大財

新年點光明燈　命理師提醒2類人不適合

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

快訊／司馬中原過世　「鬼故事大師」享壽90歲

雞蛋糕蛋白質僅8%！營養師：孩童吃多恐長不高

跨年連假泡野溪溫泉慘了！30人上吐下瀉

更多熱門

相關新聞

日航爆炸寵物死亡　網連署進客艙

日航爆炸寵物死亡　網連署進客艙

日本航空JAL516班機1月2日在羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火，雖然367名乘客及12名機組員全數逃出，卻有2隻在貨艙的寵物沒救出來，已葬身火海。這起遺憾的消息引起更多民眾響應「禁止將寵物帶入飛機貨艙」的連署書，期盼能更安全地運輸寵物，避免更多不必要的犧牲。

即／澀谷站「疑有人持刀」　地鐵一度停運

即／澀谷站「疑有人持刀」　地鐵一度停運

羽田跑道爆炸！日公布塔台「關鍵4分」對話

羽田跑道爆炸！日公布塔台「關鍵4分」對話

助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」　4管道曝光

助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」　4管道曝光

日電車「刺傷4人」女嫌稱：想殺人　還藏剁骨刀

日電車「刺傷4人」女嫌稱：想殺人　還藏剁骨刀

關鍵字：

日本電車隨機傷人刺人第一現場主播蔡明里

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面