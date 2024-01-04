　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本電車「隨機刺傷4人」女嫌稱：想要殺人！　包內還藏一把剁骨刀

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）

記者張方瑀／綜合報導

東京山手線秋葉原站一輛列車3日晚間發生「持刀隨機刺人」事件，有一名女子持刀在電車上攻擊乘客，導致4人受傷送醫。涉案女子被逮捕後供稱，她就是想殺人，而除了作案的15公分長菜刀外，警方又從她的包內搜出一把剁骨用的菜刀。

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）

▲女嫌在車廂內被警方逮捕。（圖／翻攝X）

根據TBS、NHK報導，日本JR山手線一輛開往秋葉原的列車在3日晚間發生攻擊事件，一名穿著白色大衣的20多歲女性在車廂內持刀刺傷4名男性乘客，其中3人傷勢嚴重。警方在列車停靠秋葉原站時立刻衝入車廂內，以殺人未遂罪名逮捕該名女子。

警方表示，女子接受訊問時大方承認罪名，並稱自己就是想要殺人，她還指出，自己小時候曾受過虐待。警方除了沒收她行兇用的15公分菜刀外，還在她的包包內搜出一把剁骨用的菜刀。

警視廳指出，與嫌犯同車廂遇襲的4名男性中，有3人傷勢嚴重，分別是40多歲男性左胸、60多歲男性背部、30多歲男性右手臂遭刺傷，另外1名30多歲男性則是輕傷，4人生命皆無大礙，且與嫌犯事前完全互不相識。

ET快訊
快訊／石川強震賑災　外交部捐逾1299萬
快訊／東京澀谷車站「有人持刀揮舞」　地鐵2線一度停運
「時速402km」國道狂飆！　影片車款曝光
助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」　4管道曝光
快訊／手搖飲店遭開罰20萬！
快訊／6縣市亮低溫燈號！下探10°C↓
日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」　行李賠償金額曝光
還有冷氣團！　下波變天時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／東京澀谷車站「疑有人持刀揮舞」　地鐵2線一度停運

海保機長疑不知撞上日航！　事發第一時間只喊「機尾突然起火」

羽田機場日航爆炸！日本公佈「關鍵4分鐘」塔台對話　海保機指令曝

日本電車「隨機刺傷4人」女嫌稱：想要殺人！　包內還藏一把剁骨刀

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」　乘客揭行李賠償金額

美國數個州議會大廈「接獲炸彈威脅」　警方疏散人員

展望2024美中關係　專家：台灣無論誰當選　就職之初都需格外警戒

德智庫：台灣大選非統獨爭論　而是如何避免被中國「強迫」統一

羽田機場相撞事故　日本航空「估計損失32.5億台幣」

童年被猴子扶養長大　女泰山與女兒「搬回叢林」離奇身世曝光

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

快訊／東京澀谷車站「疑有人持刀揮舞」　地鐵2線一度停運

海保機長疑不知撞上日航！　事發第一時間只喊「機尾突然起火」

羽田機場日航爆炸！日本公佈「關鍵4分鐘」塔台對話　海保機指令曝

日本電車「隨機刺傷4人」女嫌稱：想要殺人！　包內還藏一把剁骨刀

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」　乘客揭行李賠償金額

美國數個州議會大廈「接獲炸彈威脅」　警方疏散人員

展望2024美中關係　專家：台灣無論誰當選　就職之初都需格外警戒

德智庫：台灣大選非統獨爭論　而是如何避免被中國「強迫」統一

羽田機場相撞事故　日本航空「估計損失32.5億台幣」

童年被猴子扶養長大　女泰山與女兒「搬回叢林」離奇身世曝光

潤娥正式「三度續約SM娛樂」！　攜手邁入第17年：深厚信任

臨床上罕見！18歲女周產期心肌病變　葉克膜和心室輔助器救命

郭台銘最後到底會挺誰？　沈富雄判斷：他不會露面

快訊／日本石川強震衛福部開賑災專案　外交部捐逾1299萬元

邀當選談閣揆遭柯文哲酸「失格」　趙少康：小眉小眼成不了大事

趙少康喊當選邀柯郭推薦閣揆　柯文哲批「失格」：為棄保做鋪陳

光明燈沒開慘了！深夜「摸黑」駕車上路　警盤查搜出14包毒品

全家首間碳中和實驗店達陣　攜手全盈+PAY推「碳資產帳戶」

快訊／東京澀谷車站「疑有人持刀揮舞」　地鐵2線一度停運

高雄男開C300揪心儀對象車上吸K菸　紅線違停遭盤查糗了

喵星人爽蹭機車...一翻身GG 「賣萌失敗」網笑噴：狂重播

國際熱門新聞

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

日航撞機起火「駕駛艙不知情」　空服員開逃生門救全機

被猴子養大　女泰山搬回叢林離奇身世曝

日航證實：開始支付賠償金！

20多歲日女「持刀刺人」4傷　目擊者看血跡嚇傻

日航機師：降落前完全沒看到海保機

日航全員奇蹟脫困　38年前空難成救命關鍵

女看男友手機　發現「AI換臉」深偽她妹裸照

美股大跌284點！　台積電ADR跌1.34%

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

伊朗悼念活動連環爆炸103死　全國哀悼一天

更多熱門

相關新聞

強震重創能登半島 災區房屋倒塌、道路寸斷

強震重創能登半島 災區房屋倒塌、道路寸斷

日本石川縣元旦發生7級強震，輪島市、珠洲市、七尾市等地受到重創，許多地區交通中斷。中央社記者實地走訪當地，可見多處道路隆起或從中斷裂，有房屋完全倒塌，傾斜的電線桿、破碎的磚牆更是隨處可見。

日北九州「魚町銀天街」燒13小時才撲滅

日北九州「魚町銀天街」燒13小時才撲滅

日7.6強震「黃金72小時」快沒了！　石川縣增至73死

日7.6強震「黃金72小時」快沒了！　石川縣增至73死

日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面

日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面

日強震後衛星對比照曝光　大片房屋淪廢墟

日強震後衛星對比照曝光　大片房屋淪廢墟

關鍵字：

日本JR山手線秋葉原東京隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

「情色教主」突拋震撼彈！

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

50歲「神祕電競教父」是他！　工程師攢百億身價

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面