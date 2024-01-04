日本電車「隨機刺傷4人」女嫌稱：想要殺人！　包內還藏一把剁骨刀

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）



記者張方瑀／綜合報導

東京山手線秋葉原站一輛列車3日晚間發生「持刀隨機刺人」事件，有一名女子持刀在電車上攻擊乘客，導致4人受傷送醫。涉案女子被逮捕後供稱，她就是想殺人，而除了作案的15公分長菜刀外，警方又從她的包內搜出一把剁骨用的菜刀。

▲女嫌在車廂內被警方逮捕。（圖／翻攝X）



根據TBS、NHK報導，日本JR山手線一輛開往秋葉原的列車在3日晚間發生攻擊事件，一名穿著白色大衣的20多歲女性在車廂內持刀刺傷4名男性乘客，其中3人傷勢嚴重。警方在列車停靠秋葉原站時立刻衝入車廂內，以殺人未遂罪名逮捕該名女子。

警方表示，女子接受訊問時大方承認罪名，並稱自己就是想要殺人，她還指出，自己小時候曾受過虐待。警方除了沒收她行兇用的15公分菜刀外，還在她的包包內搜出一把剁骨用的菜刀。

警視廳指出，與嫌犯同車廂遇襲的4名男性中，有3人傷勢嚴重，分別是40多歲男性左胸、60多歲男性背部、30多歲男性右手臂遭刺傷，另外1名30多歲男性則是輕傷，4人生命皆無大礙，且與嫌犯事前完全互不相識。