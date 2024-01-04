助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」　4管道曝光

▲日本石川縣能登地區在強震後地面出現嚴重破裂。（圖／CFP）

記者張乃文／台北報導

有關日本能登半島於今年1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成多處道路斷裂，部分房屋倒塌、人員傷亡，為協助該國救災及重建，行政院責成衛福部開放賑災專戶，自今年1月5日起至今年1月19日止，接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部做為援助日本震災之用，將我國人民的愛心送到災區，協助災民度過難關。

衛福部說明，民眾想捐助者，可利用以下捐款專戶進行捐款：

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一、國內：

(一)臺灣銀行(004)，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。

(二)「中央銀行國庫局」，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

(三)郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理、自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。

(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，衛福部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。