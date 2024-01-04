新北第6選區／林國春、張宏陸槓上！相互控訴戰況激烈

▲新北第6選區戰況激烈。（圖／張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數9天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）藍、綠營兩位候選人近日槓上，相互控訴使得戰況更為緊張激烈。不過，今（4）日兩人仍起了大早，國民黨林國春和副總統候選人趙少康大車掃，民進黨張宏陸則持續徒步拜票。

國民黨林國春日前舉行記者會，抨擊對手張宏陸的政見膨風，政績灌水且充滿陷阱，「社後輕軌是張宏陸一直強調的政績，自2016年以來都沒有真正實現，且無視中央委託新北市政府的報告內容，早已表示不可行。」

對此，張宏陸反擊，表示社後輕軌、國家兒童未來館都是在進行中的建設，不解林為何要再三質疑；重點是，對方的切入點並非弊端，都是說他在膨風，但事實擺在眼前，「到底是哪裡膨風？」

另外，因為被新黨桃園市立委候選人游智彬指控，一家都在中國做生意，「包含兄弟姊妹與妻子，都是靠大陸業務吃穿」，張宏陸發布4點聲明回應，他從未去過中國，妻子只是一般上班族，將向國民黨對手林國春及游智彬提告，以正視聽並證明自身清白。

林國春也在3日控訴民進黨對手張宏陸，於市場掃街時，散播侯康配與林國春賄選之不實謠言，觸犯公職人員選舉罷免法一百零四條，意圖使人不當選，「如果有什麼事證，張宏陸請直接檢舉，但這完全是惡意抹黑。」

戰火中，兩人今日依然起了大早，林國春跟趙少康合體車掃，從侯友宜的總部出發，經過文化路、南門街、館前西路、府中路、西門街等地，在板橋熱情拜票。張宏陸則帶著團隊，徒步在龍翠里與選民打招呼，一步一腳印展現誠意。