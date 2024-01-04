　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第6選區／林國春、張宏陸槓上！相互控訴戰況激烈

▲▼ 。（圖／張宏陸、林國春FB）

▲新北第6選區戰況激烈。（圖／張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數9天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）藍、綠營兩位候選人近日槓上，相互控訴使得戰況更為緊張激烈。不過，今（4）日兩人仍起了大早，國民黨林國春和副總統候選人趙少康大車掃，民進黨張宏陸則持續徒步拜票。

國民黨林國春日前舉行記者會，抨擊對手張宏陸的政見膨風，政績灌水且充滿陷阱，「社後輕軌是張宏陸一直強調的政績，自2016年以來都沒有真正實現，且無視中央委託新北市政府的報告內容，早已表示不可行。」

對此，張宏陸反擊，表示社後輕軌、國家兒童未來館都是在進行中的建設，不解林為何要再三質疑；重點是，對方的切入點並非弊端，都是說他在膨風，但事實擺在眼前，「到底是哪裡膨風？」

另外，因為被新黨桃園市立委候選人游智彬指控，一家都在中國做生意，「包含兄弟姊妹與妻子，都是靠大陸業務吃穿」，張宏陸發布4點聲明回應，他從未去過中國，妻子只是一般上班族，將向國民黨對手林國春及游智彬提告，以正視聽並證明自身清白。

林國春也在3日控訴民進黨對手張宏陸，於市場掃街時，散播侯康配與林國春賄選之不實謠言，觸犯公職人員選舉罷免法一百零四條，意圖使人不當選，「如果有什麼事證，張宏陸請直接檢舉，但這完全是惡意抹黑。」

戰火中，兩人今日依然起了大早，林國春跟趙少康合體車掃，從侯友宜的總部出發，經過文化路、南門街、館前西路、府中路、西門街等地，在板橋熱情拜票。張宏陸則帶著團隊，徒步在龍翠里與選民打招呼，一步一腳印展現誠意。

ET快訊
剛求婚就吵架！作家H認「磨合難度高」道歉
快訊／範圍擴大！　7縣市低溫特報
快訊／「乾妹」到警局做筆錄！　律師陪同
快訊／新光銀行員挪用客戶逾2000萬　挨罰800萬
汐止男西瓜刀殺瑪爾濟斯扔公園！　領養11貓狗剩2隻
快訊／張誌家靈堂遺照曝　姊哽咽：還不敢讓孩子知道
快訊／教育部拍板！「2情況」老師可對學生搜查
1歲嬰遭保母丈夫毆打　「顏面骨裂」常驚恐大叫
年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵
孫興回台發展！住前妻林美貞家　曝小9歲女友反應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024能再刮「韓國瑜旋風」？　媒體人分析：表現恰如其分

張智倫被指涉賄選！年花669萬包紅包　競辦：是長年助地方社團發展

一週前就通知！新北丈量賴清德萬里宅撲空　籲善盡國民納稅義務

讓賣弄芒果乾的人跌破眼鏡　柯文哲推30秒競選廣告：同時下架藍綠

遭爆酒店「2女侍陪聊片」　鄭文燦斥：信口開河編故事

郭正亮奪中共官媒抖音最愛名嘴第一名　趙少康影片暴增

圖／「兄妹」人氣旺！柯文哲、柯美蘭新竹車掃　高虹安現身揮手相挺

新北第4區公報一次看！吳秉叡「345政見」落實承諾、蔣欣璋「3大改革」翻轉新莊

曝年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵

林德福「揪侯友宜掃街」爭7連霸！莊銘淵雨中拜票　陳愷寧悄PO文

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

飯店不給流程＋房間鑰匙　新娘瘋狂抱怨壓力山大XD

2024能再刮「韓國瑜旋風」？　媒體人分析：表現恰如其分

張智倫被指涉賄選！年花669萬包紅包　競辦：是長年助地方社團發展

一週前就通知！新北丈量賴清德萬里宅撲空　籲善盡國民納稅義務

讓賣弄芒果乾的人跌破眼鏡　柯文哲推30秒競選廣告：同時下架藍綠

遭爆酒店「2女侍陪聊片」　鄭文燦斥：信口開河編故事

郭正亮奪中共官媒抖音最愛名嘴第一名　趙少康影片暴增

圖／「兄妹」人氣旺！柯文哲、柯美蘭新竹車掃　高虹安現身揮手相挺

新北第4區公報一次看！吳秉叡「345政見」落實承諾、蔣欣璋「3大改革」翻轉新莊

曝年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵

林德福「揪侯友宜掃街」爭7連霸！莊銘淵雨中拜票　陳愷寧悄PO文

泰民甜喊「姐姐」遭無視　潤娥驚覺秒變臉露甜美笑容

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

60歲孫興愛女結婚「女婿大他一歲」　傻眼下馬威：必須好好愛她！

分手還要裝深情三大星座！TOP 1合理化行為　「為你著想」變口頭禪

台北戰神換主帥再出發　隊長林宜輝新年願望要奪冠

擬租車公開「割頸案2嫌照」！會被交部釘？公總駁：廣告歸地方管

30歲女子出差35天＋加班71小時！猝死疑過勞　公司稱：可調休

科技男北漂「工作第1年存50萬」見房價絕望躺平！網曝更殘忍1事

米可白自嘲不是「白肉底」　軋戲壓力大全臉起疹子

張家輝拍《怒潮》爆導演禁慾　提王大陸：人不風流枉少年

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

政治熱門新聞

女神議員劃人行道「遭情勒」　女醫：告訴大家妳害我退休

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

曝年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵

破紀錄！趙少康登《賀瓏夜夜秀》：還算好笑吧？

造勢「上班時間封路」在地人狂罵　賴品妤道歉

賴蕭《在路上》被控抄襲　導演回應了

趙少康登《賀瓏》　郭正亮1原因喊加分

趙少康：願找柯、郭討論行政院長

柯文哲指藍造勢動員2千輛遊覽車　趙少康秒打臉：元旦根本沒造勢

羅致政衝調查局備案告到底　媒體下架、色情網站刪除深偽不雅片

日本石川強震外交部捐逾1299萬元　賑災專戶開立

爆鄭文燦酒店「2女侍陪聊片」！凌濤諷恐是中共介選　要綠營速查

《夜夜秀》有一題不敢回答！　趙少康Call Out侯讚：老大臨場反應真好

趙少康稱「賴清德未來恐鬥爭蔡英文」　侯康當選將討論阿扁特赦

更多熱門

相關新聞

指侯友宜自畫學區房　李正皓挨告

指侯友宜自畫學區房　李正皓挨告

名嘴李正皓連日爆料，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜，一方面收購新北市新莊土地，一方面透過職權放寬容積率，結合「地頭蛇」在地建商開發土地，並該建商竣業建築是新北市議長蔣根煌的金主，侯、蔣4日分別委由律師遞狀，控告李正皓《正副總統選罷法》意圖使人不當選、《刑法》妨害名譽等罪。

多圖／中和車掃！支持者高喊總統好　侯友宜：支持侯康才能政黨輪替

多圖／中和車掃！支持者高喊總統好　侯友宜：支持侯康才能政黨輪替

聽青年遭遇眼角泛淚　柯：我要選上

聽青年遭遇眼角泛淚　柯：我要選上

立委政見會催票下猛藥！　羅明才：得票超過15萬就進軍新北市長

立委政見會催票下猛藥！　羅明才：得票超過15萬就進軍新北市長

高端保存非封存？柯：應編綠幹話錄

高端保存非封存？柯：應編綠幹話錄

關鍵字：

2024總統2024立委2024六都立委2024新北市立委張宏陸林國春

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

丫頭被傳4年婚姻分居

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面