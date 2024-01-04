控侯友宜「強龍結合地頭蛇」開發土地　李正皓挨告違反選罷法

記者劉昌松／台北報導

名嘴李正皓連日爆料，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜，一方面收購新北市新莊土地，一方面透過職權放寬容積率，結合「地頭蛇」在地建商開發土地，並該建商竣業建築是新北市議長蔣根煌的金主，侯、蔣4日分別委由律師遞狀，控告李正皓《正副總統選罷法》意圖使人不當選、《刑法》妨害名譽等罪。

▲國民黨發言人柳采葳(左起)、新北市議長蔣根煌、侯友宜委任律師簡榮宗到北檢控告李正皓妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

因公開批評韓國瑜遭國民黨開除黨籍的李正皓，近年經常上電視節目或透過個人臉書，針對時事發表評論與調查意見，2022年起，李正皓猛攻侯友宜家族的新莊土地，指侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》與建商合作開發土地，新北市政府除了在2023年12月26日放寬容積率之外，更在2018年在侯友宜家族新莊建地相隔十公尺的距離，規劃了一個「學校用地」，讓侯友宜在新莊的土地正式成為所謂的「學區房」。

李正皓4日接著爆料點名，侯友宜利用自身擔任市長的「強龍」優勢，與在地新莊的「地頭蛇」建商合作開發土地，並點名建商就是「竣業建築」，該建商背景極硬、直通國民黨新莊王、新北市議長蔣根煌，而竣業建築的老闆梁銘江與弟弟梁銘松固定會「捐錢」給蔣根煌，彼此的關係不言而喻。

侯友宜委任律師簡榮宗在北檢前受訪表示，李正皓的發文「根本牛頭不對馬嘴，侯市長家族的土地根本不符合調整標準，李正皓說因為臨路可以適用，跟大家報告一下，臨路的是255地號，跟侯市長253、254地號有甚麼關聯？」

另外針對劃分學區的爭議，簡榮宗說：「城鄉局已做過說明，學區在民國62年已經畫了，李正皓提供的資料是解編，解編的意思是讓這裡不是學區了，根本是顛三倒四。」新北市議長蔣根煌則對自己遭點名爆料，被塑造成黑金的形象而感到不滿，等於，因此也親自到北檢，與侯友宜的律師分別遞狀提告。