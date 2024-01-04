foodpanda「最強餐選全民調」激戰中！　7成人挺香菜、咖哩拌不拌超膠著

▲foodpanda首度舉辦「最強餐選全民調」活動。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃湯圓非芝麻口味不可、火鍋料拒絕加芋頭！外送平台「foodpanda」首度舉辦「最強餐選全民調」活動，特意針對「6大網友最愛爭論議題」號召全台「餐選人」一起來掀戰，目前戰況陷入膠著，尤其是「香菜派VS.反香菜派」，最新投票結果可是讓大批網友好崩潰，趕緊衝投票去。

foodpanda「最強餐選全民調」激戰中，一口氣列出「6大美食之亂」，包括「吃火鍋加芋頭還是不加芋頭」、「香菜派VS.反香菜派」、「吃咖哩要拌還是不拌」、「芝麻湯圓VS.花生湯圓」、「飲料要加大珍珠還是小珍珠」及「紅豆口味紅豆餅VS.奶油口味紅豆餅」，目前最新即時民調出爐，挺香菜有高達7成支持度；反火鍋加芋頭小幅領先；而湯圓、咖哩2大之亂陷入膠著；紅豆餅奶油口味、飲料加大珍珠則超大幅領先。

▲6大美食之亂最新民調出爐。

其中，「咖哩拌不拌」投票數據差距僅在4%誤差範圍內，是此次的激戰選區之一，且最不愛拌咖哩飯的是台北人，讓不少網友笑喊「咖哩拌飯真的是南部人」、「一定要拌」；而針對「最強湯圓口味」則各自擁有一半的擁護者，戰況超激烈，新北人氣甜品店「鼎豐養生甜品店」霸氣幫拉票「花生湯圓才是唯一真理！」

▲支持吃美食要加香菜的投票率超過7成。

至於吃大腸麵線、肉圓等美食到底要不要加香菜呢？總是引來一票「香菜派VS.反香菜派」選邊站，討論度爆棚，原因是香菜氣味特殊，愛好者超級愛，但反香菜掛卻連微量香菜都無法容忍，目前最新投票數據「支持香菜比例超過7成」，反香菜最多是苗栗人，結果讓大批力挺網友直呼「看來我大香菜黨才是多數」、「香菜很讚，幸好大眾是明理的」，但也有人崩潰怒喊「假民調」、「香菜根本死罪」。

▲吃火鍋討厭加芋頭的人較多。

而「吃火鍋加不加芋頭」民調數據中差距約2%，討厭在火鍋中加芋頭的人居多；紅豆餅口味則由「奶油」超大幅領先，擄獲超過7成紅豆餅控的胃，不少網友說「奶油是真愛」、「紅豆是車輪餅裡頭我最不會買的口味」；最後的「飲料要加大珍珠還是小珍珠」 ，大珍珠拿下高達75%支持度，就連最愛小珍珠的金門也沒有超過40%的支持率，不過偏好小珍珠的手搖控也激動狂喊「小珍珠不可亡」、「就愛小珍珠」。

foodpanda「最強餐選全民調」現正熱烈投票中，即日起至1月13日止開放全台「餐選人」捍衛自己的「餐選宣言」。