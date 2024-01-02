星巴克、漢堡王買1送1！　foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

▲foodpanda1月限定超殺優惠碼來了。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸來了！外送平台「foodpanda」1月限定「超殺優惠碼」一次看，這個月不僅有星巴克、漢堡王通通買1送1，還有周三限定會員日祭出麻古茶坊、摩斯、COMEBUY等可享消費滿額不限次數直接打7折優惠，把握機會開訂，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲這個月爽喝星巴克指定飲品買1送1。

●美食外送

1.即日起至2月1日凡輸入優惠碼「一袋一袋叫」，即可享「美食外送消費滿額打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月1日凡輸入優惠碼凡輸入優惠碼「一袋一袋送」，即可享「美食外送消費滿額打8折」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月21日免優惠碼可享「漢堡王Q彈海老堡餐／雙層田園華鱈魚堡餐買1送1」，提醒部分分店不適用。

4.1月15日起至1月28日免優惠碼可享「漢堡王花生安格斯牛肉堡買1送1」，提醒部分分店不適用。

5.即日起至1月14日免優惠碼可享「必勝客海鮮／燻雞蘑菇個人比薩獨享餐打85折」，提醒部分分店不適用。

6.1月9日限時1天免優惠碼可享「星巴克大杯冰那堤／冰美式買1送1」，提醒部分分店不適用。

7.1月10日起至1月21日免優惠碼可享「星巴克特大杯特選馥郁那堤／經典紅茶那堤第2杯半價」，提醒部分分店不適用。

8.即日起至1月31日周二限定凡輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區現折70元」，數量有限、兌完為止。

9.1月23日、1月30日限定2天免優惠碼可享「星巴克特大杯椰奶那堤／冰椰奶那堤買1送1」，提醒部分分店不適用。

●超級會員日

1.1月3日限時1天pandapro會員可享「麻古茶坊下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，每日優惠有限，部分分店不適用。

2.1月10日限時1天pandapro會員可享「拉亞漢堡下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，每日優惠有限，部分分店不適用。

3.1月17日限時1天pandapro會員可享「MOS Burger下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

4.1月24日限時1天pandapro會員可享「COMEBUY下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

5.1月31日限時1天pandapro會員可享「鬍鬚張滷肉飯下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

●生鮮雜貨

1.即日起至2月1日上午9時59分止指定用戶輸入優惠碼「一袋一袋省」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿額打79折」優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2.1月7日限時1天指定用戶凡輸入優惠碼「一袋一袋購」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打75折」優惠，限高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.1月21日限時1天指定用戶輸入優惠碼「一袋一袋補」，即可享「生鮮雜貨下單滿999元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至1月31日指定用戶輸入優惠碼「一袋一袋全聯」，即可享「全聯下單滿1199元打88折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲熊貓超市也祭出下單滿額打75折優惠。

●熊貓超市

1.即日起至2月1日上午9時59分止指定用戶輸入優惠碼「一袋一袋買」，即可享「pandamart熊貓超市下單滿額打84折」優惠，限指定使用者，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.1月6日限時1天凡輸入優惠碼「一袋一袋煮」，即可享「pandamart熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.1月13日限時1天凡輸入優惠碼「一袋一袋洗」，即可享「pandamart熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.1月20日限時1天凡輸入優惠碼「一袋一袋拆」，即可享「pandamart熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5.1月27日限時1天凡輸入優惠碼「一袋一袋袋」，即可享「pandamart熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取

1.即日起至2月1日上午9時59分止指定用戶輸入優惠碼「一袋一袋喝」，即可享「外帶自取下單滿100元打7折」優惠，優惠於每日下午2時至5時開放使用最高現折60元，每人限用2次 ，總數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月1日上午9時59分止指定用戶輸入優惠碼「一袋一袋拿」，即可享「外帶自取下單滿79元打95折」優惠，最高現折15元，每人限用5次 ，總數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb401」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc401」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至1月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce401」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲foodpanda中國信託聯名卡也推限定優惠。

●聯名卡專屬優惠

1.即日起至1月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「一月卡送」，即可享「指定餐廳外送滿229元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「一月卡送」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「一月卡送」，即可享「美食外帶自取下單滿149元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至1月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「一月卡送」，即可享「熊貓超市指定門市下單滿699元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1.即日起至2月1日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，總數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月1日凡輸入優惠碼「最送」，即可享「運費7折」優惠，最高現折50元，總數量有限、兌完為止。