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2大外送平台「跨年夜暫停外送區域、時段」先看！　加碼收超殺優惠

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲2大外送平台跨年外送管制區域、時段、優惠一次看。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

跨年想叫外送要注意！2大外送平台「Uber Eats」、「foodpanda」因配合各地區跨年晚會交通管制，將提前結束當日交通管制區域之外送服務，提醒民眾要多加留意；加碼更祭出一系列限定優惠，foodpanda推限時4天美食外送滿額打75折，Uber Eats則有多家人氣美食買1送1，小確幸要收下。

●foodpanda跨年管制時間：
台北：12月31日16:00至2024年1月1日06:00，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍。
高雄：12月31日14:00至2024年1月1日03:00，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。

●foodpanda跨年限定優惠：
1.12月29日起至2024年1月1日凡輸入優惠碼「跨年就送」，指定消費者可享「美食外送下單滿額打75折」優惠，最高可折60至150元不等，每人限用2次。

2.12月30日凡輸入優惠碼「一餓跨年買」，即想「pandamart熊貓超市下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats配合各地區跨年晚會交管時段暫停外送服務，外帶自取則照常營運。（圖／Uber Eats提供）

●Uber Eats跨年管制時間：
台北：台北市民廣場12月31日18:30至2024年1月1日03:00，配合市府公告之第3階段交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

新竹：新竹市大湳雅公園12月31日15:30至2024年1月1日02:00，配合市府公告之2階段交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

宜蘭（宜蘭市）：蘭城新月廣場12月31日16:30至2024年1月1日02:00，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

宜蘭（羅東）：羅東中山公園12月31日18:30至2024年1月1日02:00，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

台中：水湳中央公園12月31日07:30至2024年1月1日02:00，配合市府公告之第3階段交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

高雄：高雄夢時代時代大道12月31日14:30至2024年1月1日01:30，配合市府公告之第3階段交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

花蓮：東大門夜市周邊12月31日17:00至2024年1月1日01:00，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務，外帶自取照常營運。

●Uber Eats跨年限定優惠：
1.即日起至2024年1月2日可享「指定活動店家（潮味決、老先覺、小湯奶奶雞湯專賣、大呼過癮臭臭鍋等）消費滿額送精選美食」，Uber One會員加碼消費滿350元輸入優惠碼「吃鍋」再打85 折，最高現折70元。

2.即日起至2024年1月2日可享「指定活動店家指定品項買1送1」，Uber One會員加碼消費滿350元輸入優惠碼「HOHO」再打85 折，最高現折70元。活動店家有Q Burger、胖老爹、晨間廚房、頂呱呱、迷客夏、康青龍、師園鹽酥雞、漢堡王、覺旅咖啡、雙醬咖哩、大碗公冰甜品、CoCo。

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關鍵字：

Uber Eatsfoodpanda外送暫停跨年管制

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