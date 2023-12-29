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「退役飛官外送員」真實身分曝！　foodpanda最新聲明：感謝博恩

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩送5萬元小費給外送員被疑造假。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者蕭筠／台北報導

喜劇演員博恩28日釋出最新影片，決定把代言費當作小費送給外送員，其中，一位自稱是曾墜機的退役飛官拿到5萬元，目前自己獨自扶養癱瘓母親與3個孩子，不過遭空軍出面駁「查無此人」，引發討論。稍早，博恩再度回應表示已和軍取得方聯繫，透露影片中的先生的確當過軍人，foodpanda則再發出聲明強調感謝博恩，「也謝謝每一位堅守崗位、認真盡責的外送夥伴。」

博恩在臉書「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」發文表示，「已經與軍方聯繫，影片中的先生的確當過軍人，但無失事紀錄」，同時強調這不是foodpanda業配，他是自掏腰包做這件事情，「就算沒有任何感人肺腑的故事，像前面的人一樣只說『謝謝』，我小費還是會給出去。頂多就是這支影片很無聊，最後決定不上片。現在既然知道故事有瑕疵，我覺得就等同他沒有故事，所以我也不會再公開那支影片了。最後還是感謝辛苦的外送夥伴。」

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對此，foodpanda再度發出聲明表示：「對於博恩基於感謝夥伴的初心，foodpanda表達由衷感謝，也謝謝每一位堅守崗位、認真盡責的外送夥伴。」

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