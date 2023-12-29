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博恩給「退役飛官外送員」5萬小費遭疑造假！　foodpanda：釐清中

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩送5萬元小費給外送員被疑造假。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者蕭筠／台北報導

喜劇演員博恩28日釋出最新影片，影片內容為他把代言費當小費送給外送員，其中，有一位自稱是10多年前墜機掉入新竹外海的退役飛官拿到5萬元，並透露自己獨自扶養癱瘓母親與3個孩子，令不少網友鼻酸，不過稍早空軍出面表示「查無此人」，被疑影片與事實不符，目前已下架。對此，foodpanda也作出最新回應強調該影片並非業務合作，「目前正釐清中。」

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

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▲收到5萬元小費的外送員自稱是退役空軍。

針對博恩送5萬元小費給外送員，卻被疑與事實不符，foodpanda作出最新回應：「對於博恩基於感謝夥伴的初心，因此主動籌畫該影片，foodpanda表達由衷感謝，也謝謝每一位堅守崗位、認真盡責的外送夥伴。由於該影片並非業務合作，目前正釐清中。」

博恩於影片開頭透露今年接到外送平台合作邀請，但認為外送員更辛苦，偏偏APP上的小費最多只能給到100元，所以決定拿現金給外送員當小費；其中，最感人就是一名單親爸爸，該名外送員看見博恩拿出1疊5萬元小費，第一時間以為遭惡整，「不要，開什麼玩笑」、「不要鬧我笑話」，接著轉身就要走，直到博恩坦言曾替外送平台代言，只是想藉聖誕節感謝外送員辛勞，這名單親爸才收下小費。

當下博恩也隨口問了一句「這筆錢有打算怎麼用嗎？」單親爸才坦言，自己過去在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他1人獨自拉拔3個孩子，現在老母親也癱瘓在床，每個月請外傭要2.8萬元，再加上前陣子自己又罹淋巴癌，家中負擔相當沉重，「所以我不要臉收了（小費）。」

該名外送員也表示是因為家裡苦難才退伍，「我不知道有一天這種事會⋯我從小就想過，有沒有一天，幸運的事會發生在我身上，但從來沒有，我就是一直幹軍人，一輩子為國效忠，現在每天早上7點跑單到晚上12點，沒有休息，我中餐也不吃⋯」

最後對話結束，博恩也表示心情難以平復，強調很意外真真切切地幫上了一個人，「他（外送員）忍了很久，他不想要哭，可是你看得出來他很想哭，搞到我也蠻想哭的⋯現在真的覺得有幫上就好。」

不過稍早該影片中的退役空軍遭空軍打臉「查無此人」，博恩也急忙下架影片表示：「昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況。」但因涉及個資還需更多時間進行釐清，因此決定影片先下架，待後續再說明。

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