　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力爆趙少康控制中廣超過98％股份　「只要願意隨時可當董事長」

▲▼趙少康仍是中廣掌權者。（圖／時代力量提供）

▲趙少康仍是中廣掌權者。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康元旦宣布辭去中國廣播公司董事長，而NCC目前尚未收到中廣的董監事變更申請。時代力量今（4日）也召開記者會踢爆，趙少康夫婦仍透過4家公司持有中廣超過98％股份，實際上仍是中廣的絕對掌控者，只要他願意，隨時可以重返董事長辦公室，若要展現退出中廣決心，他必須直接脫手相關股權，簽字離開也只是打假球

時代力量黨主席王婉諭表示，趙少康在辯論會上聲稱請辭中廣董事長，但根據資料顯示，趙少康雖然宣布辭去董事長，和配偶兩人仍共同控制中廣98％以上股份，若他沒有全面出脫這些股份，即便簽辭呈也只是煙霧彈，仍實質掌控中廣集團運作，媒體應保有其獨立性。

時力不分區提名人王寶萱表示，中廣集團股份分布在四家公司：好聽股份有限公司、廣播人股份有限公司、播音員股份有限公司、悅悅股份有限公司；加起來控制中廣98.3％股份，他們有權利派出法人代表參與中廣董事會，讓趙少康成為中廣董事長、總經理。

王寶萱直言，這些法人代表看起來跟趙少康沒太大關係，但深入了解其上層結構，真相一目瞭然，廣播人股份有限公司由趙少康的大聲公股份有限公司百分百持股，而趙少康在大聲公持股99.99％、好聽股份有限公司同樣如此；趙少康配偶梁蕾也是類似做法，播音員股份有限公司、悅悅股份有限公司也在他們掌控下。

王寶萱指出，趙少康實際上仍是中廣的絕對掌控者，即便辭去董事長也絲毫不減，只要他願意，隨時可以重返董事長辦公室，若要展現退出中廣決心，他必須直接脫手相關股權，否則簽字離開也只是打假球，是政媒雙棲錯誤示範。

ET快訊
天母富夫妻淋熱水逼吃屎！虐打印傭　丟100萬換撤告
快訊／日圓「0.21」字頭再現！
林采緹中空遛狗！　一彎腰「半球形狀」千人看光
人氣手搖開新店！　3大飲品1元喝
跨年泡十三坑溫泉　30人上吐下瀉
放乾妹在外串證！　新北院挨轟「擺爛」：不予回應
正妹荷官穿著性感被逮！　狼狽坐一排畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

薛瑞元反告李德維誣告　行政院支持：捍衛前線同仁清譽

捍行政部門清白！薛瑞元告藍營誣告　高端合約供檢調查閱

嘆現在的學生中、英文都學不好　國民黨：民進黨讓教育大崩壞

何時公開高端採購合約　王必勝：還沒得到高端的同意

盧秀燕全力輔選！從「勝利起點」出發：交棒黃健豪爭取台中建設

桃園參香祈福　賴清德：要延續蔡英文帶領台灣走對的路

綠稱「凱旋苑未依法公安申報」　侯辦駁斥：睜眼說瞎話開口就造謠

時力爆趙少康控制中廣超過98％股份　「只要願意隨時可當董事長」

批「五十步笑百步」　賴清德：中國為何從不批判柯文哲？

郭台銘會出面表態挺誰？　郭正亮斷言：不現身至少會錄影片

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

薛瑞元反告李德維誣告　行政院支持：捍衛前線同仁清譽

捍行政部門清白！薛瑞元告藍營誣告　高端合約供檢調查閱

嘆現在的學生中、英文都學不好　國民黨：民進黨讓教育大崩壞

何時公開高端採購合約　王必勝：還沒得到高端的同意

盧秀燕全力輔選！從「勝利起點」出發：交棒黃健豪爭取台中建設

桃園參香祈福　賴清德：要延續蔡英文帶領台灣走對的路

綠稱「凱旋苑未依法公安申報」　侯辦駁斥：睜眼說瞎話開口就造謠

時力爆趙少康控制中廣超過98％股份　「只要願意隨時可當董事長」

批「五十步笑百步」　賴清德：中國為何從不批判柯文哲？

郭台銘會出面表態挺誰？　郭正亮斷言：不現身至少會錄影片

2024台北電玩展商務展區圖公開　吸17國破百業者參與

美紐澤西州伊斯蘭教長遭槍殺死亡！一早倒臥清真寺外　嫌犯仍在逃

薛瑞元反告李德維誣告　行政院支持：捍衛前線同仁清譽

王思聰海南高調慶生　逾30正妹同行「祝大家健康賺大錢」

廣東男高處狂灑人民幣　鄰居陽台街道上「紅通通」一片

男開車被GPS導航到「黑幫交火現場」 　車子被連射16槍慘成蜂窩

跳槽到外商「薪水高、工時短」他見1幕愣：我好渺小！過來人秒懂

天母富夫妻高跟鞋虐打印傭「斷牙耳聾」　出庭提100萬換撤告

遭指圖利高端獲不起訴！薛瑞元喊忍無可忍　今早遞狀反告藍委「誣告」

捍行政部門清白！薛瑞元告藍營誣告　高端合約供檢調查閱

萌妹緊抱鴨寶大口吸氣　陶醉到「翻白眼」笑翻媽

政治熱門新聞

女神議員劃人行道「遭情勒」　女醫：告訴大家妳害我退休

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

破紀錄！趙少康登《賀瓏夜夜秀》：還算好笑吧？

賴蕭《在路上》被控抄襲　導演回應了

造勢「上班時間封路」在地人狂罵　賴品妤道歉

趙少康登《賀瓏》　郭正亮1原因喊加分

趙少康：願找柯、郭討論行政院長

羅致政衝調查局備案告到底　媒體下架、色情網站刪除深偽不雅片

柯文哲指藍造勢動員2千輛遊覽車　趙少康秒打臉：元旦根本沒造勢

日本石川強震外交部捐逾1299萬元　賑災專戶開立

趙少康稱「賴清德未來恐鬥爭蔡英文」　侯康當選將討論阿扁特赦

賴問柯「兩岸一家親」戶長是誰？

侯友宜力挺割頸案家屬　感嘆：太多罪犯假裝懺悔

賴嘆羅致政遭抹黑　「用民主力量粉碎造謠」

更多熱門

相關新聞

賴清德：中國為何從不批判柯文哲？

賴清德：中國為何從不批判柯文哲？

民進黨總統候選人賴清德今（4）表示，民眾黨總統候選人柯文哲在質問國民黨總統候選人侯友宜，說為什麼中國都在資助侯友宜？但他也想要問柯文哲，為什麼中國從來都不批判柯文哲？基本上他們兩個都是走一個中國原則的路線，只不過是五十步笑百步而已。

郭台銘會出面表態挺誰？　郭正亮斷言：不現身至少會錄影片

郭台銘會出面表態挺誰？　郭正亮斷言：不現身至少會錄影片

吳欣盈屏東廟口開講　年輕夫妻寫支持卡片相贈

吳欣盈屏東廟口開講　年輕夫妻寫支持卡片相贈

綠嗆辭中廣卻仍擁股權　趙少康：郭台銘也有鴻海股份

綠嗆辭中廣卻仍擁股權　趙少康：郭台銘也有鴻海股份

邀當選談閣揆遭柯文哲酸「失格」　趙少康：小眉小眼成不了大事

邀當選談閣揆遭柯文哲酸「失格」　趙少康：小眉小眼成不了大事

關鍵字：

2024總統趙少康政媒兩棲中廣時代力量國民黨王婉諭王寶萱

讀者迴響

熱門新聞

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面