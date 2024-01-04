時力爆趙少康控制中廣超過98％股份　「只要願意隨時可當董事長」

▲趙少康仍是中廣掌權者。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康元旦宣布辭去中國廣播公司董事長，而NCC目前尚未收到中廣的董監事變更申請。時代力量今（4日）也召開記者會踢爆，趙少康夫婦仍透過4家公司持有中廣超過98％股份，實際上仍是中廣的絕對掌控者，只要他願意，隨時可以重返董事長辦公室，若要展現退出中廣決心，他必須直接脫手相關股權，簽字離開也只是打假球

時代力量黨主席王婉諭表示，趙少康在辯論會上聲稱請辭中廣董事長，但根據資料顯示，趙少康雖然宣布辭去董事長，和配偶兩人仍共同控制中廣98％以上股份，若他沒有全面出脫這些股份，即便簽辭呈也只是煙霧彈，仍實質掌控中廣集團運作，媒體應保有其獨立性。

時力不分區提名人王寶萱表示，中廣集團股份分布在四家公司：好聽股份有限公司、廣播人股份有限公司、播音員股份有限公司、悅悅股份有限公司；加起來控制中廣98.3％股份，他們有權利派出法人代表參與中廣董事會，讓趙少康成為中廣董事長、總經理。

王寶萱直言，這些法人代表看起來跟趙少康沒太大關係，但深入了解其上層結構，真相一目瞭然，廣播人股份有限公司由趙少康的大聲公股份有限公司百分百持股，而趙少康在大聲公持股99.99％、好聽股份有限公司同樣如此；趙少康配偶梁蕾也是類似做法，播音員股份有限公司、悅悅股份有限公司也在他們掌控下。

王寶萱指出，趙少康實際上仍是中廣的絕對掌控者，即便辭去董事長也絲毫不減，只要他願意，隨時可以重返董事長辦公室，若要展現退出中廣決心，他必須直接脫手相關股權，否則簽字離開也只是打假球，是政媒雙棲錯誤示範。