批「五十步笑百步」　賴清德：中國為何從不批判柯文哲？

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（4）表示，民眾黨總統候選人柯文哲在質問國民黨總統候選人侯友宜，說為什麼中國都在資助侯友宜？但他也想要問柯文哲，為什麼中國從來都不批判柯文哲？基本上他們兩個都是走一個中國原則的路線，只不過是五十步笑百步而已。

賴清德今天上午前往桃園市壽山巖觀音寺參香祈福，對媒體詢問，部分香港人慢慢變成台灣新住民，若當選總統的話，會有什麼新的對策，幫助香港人呢？會否維持《港澳條例》？賴清德說，台灣支持香港等於支持民主，所以擔任總統之後，必然會持續的推動，對香港朋友人權的關心跟照顧，「這個問題對我從來都不是問題，應該是要去問另外兩組」。

賴清德表示，他想要問柯文哲，為什麼中國從來都不批判柯文哲？基本上他們兩個都是走一個中國原則的路線，只不過是五十步笑百步而已。

媒體也關注，總統蔡英文在「在路上」競選宣傳影片談及，副手不能用湊的，但是柯文哲昨天質疑說副手是賴清德自己決定嗎？賴清德回應，柯文哲這樣的問題令人非常訝異，因為民眾黨副總統候選人吳欣盈是登記當天才被通知，已經夠慘了，「難不成柯文哲主席的意思是，吳欣盈也不是她個人決定的？」

賴清德說明，她跟民進黨副總統候選人蕭美琴認識已經2、30年，彼此有很好的默契，也有合作的經驗，自己早在登記前好幾個月前，就跟她討論、邀請她來擔任副手，兩人也是3組候選人裡面最有經驗、最有決心、最有能力，能夠推動台灣穩健前進的候選人，敬請國人能夠給予「賴蕭配」最大的支持。

此外，也有媒體詢問，台灣AI人工智慧偵測到有臉書帳號故意把被國中生的割頸案說成割喉案，中國官員也附和這樣的論述，賴清德認為這是中國介選嗎？賴清德說，這當然是中國的介選，中國介入台灣的大選不是第一次，但這一次是最嚴重的一次，不僅僅文功武嚇、威脅利誘，透過各種假訊息、認知作戰來進行介入選舉的工作，這一次更用大量的網軍操作台灣的社會議題，然後造成社會的分裂，企圖想要取得選舉的利益。

賴清德說，敬告全國父老鄉親，能夠關注到中國介選這個嚴肅的問題，敬請大家支持2號賴清德、蕭美琴，這是粉碎中國介入台灣大選最好、最重要、最有效的手段，大家想一想，如果中國要什麼樣的人，結果那個人就當選的話，那台灣的民主就蕩然無存了，台灣所選擇的就不是總統，而是特首，因此也希望國人能夠共同團結以赴，捍衛台灣的民主，支持二號賴清德，還有蕭美琴。