郭台銘會出面表態挺誰？　郭正亮斷言：不現身至少會錄影片

▲2024大選進入倒數階段，郭台銘是否會出面表態備受關注。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，連署成功但低調退選的鴻海創辦人郭台銘是否會出面表態支持哪一陣營備受關注。對此，前立委郭正亮認為，郭台銘或許會因為擔心民進黨，而不現身表態，但可能會用錄影片的方式助選，郭台銘總要對當初連署支持他參選的人做個呼籲。

郭正亮3日在節目《下班瀚你聊》中指出，國民黨新北市立委候選人林金結本來說，郭台銘在倒數10天會出來站台，但他認為，民進黨的殺手鐧就是約談里長，還有近期挺郭議長周典論被收押，郭台銘當然會擔心，但他斷言，郭台銘最後一定會表態，不一定會回來台灣，但可能會用錄影片的方式助選，

主持人黃暐瀚則透露，他有認識一個郭台銘身邊的人最近急忙出國了，且對方還跟小孩交代說農曆年才會回來，所以他質疑，郭台銘是否就不回來，連投票都不投？郭正亮則表示，「不會回來我同意，因為可能會擔憂民進黨要幹嘛」，但錄個影片是有可能的。

郭正亮直言，郭台銘當初還搞了連署，不能說完全沒有參與到大選，「那你總要對連署支持你的人做個呼籲吧！」如果真的就不出聲，以後郭台銘想參與公領域就不用想了，且他強調，現在沒有動作，「但本國選舉最精彩的部分都在最後三天。」