邀當選談閣揆遭柯文哲酸「失格」　趙少康：小眉小眼成不了大事

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨提到，如果侯康配贏，可以把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘找來，大家一起討論內閣人事，包括行政院長人選。柯文哲反酸失格，民眾黨不分區立委候選人黃珊珊也嗆，「趙少康自居老大、找人談閣揆？」趙少康今（4）日受訪表示，會這樣講是表示對柯文哲的重視，「選舉不要小眉小眼，成不了大事。」

侯友宜、趙少康頻頻拋出選後討論內閣人事的橄欖枝，被外界視為操作「棄保」，柯文哲對此表示，人家說正直誠信，在國民黨身上看不到這種東西，太計算權謀；他直言，現在玩的把戲就是為棄保做鋪陳，「這種話趙少康出來講本身就是失格，那個趙少康當副手是侯友宜自己挑的？如果是侯友宜自己挑的，現在一定很後悔。」

趙少康今日上午陪同立委候選人鍾小平市場拜票，被問到邀請柯文哲討論行政院長之位，反被洗臉「失格」？黃珊珊還酸「變來變去」，趙表示，聽不懂黃珊珊在講什麼，國民黨是表示對柯文哲的重視，一定侯友宜跟自己找柯文哲和退選的鴻海創辦人郭台銘來商量，侯友宜說過他願意組聯合政府，當初藍白合簽下的6點共識都會遵守，「我覺得侯友宜氣量很大，選舉不要小眉小眼，成不了大事」。

至於柯文哲稱侯友宜找趙少康當副手會後悔，趙少康則笑說，國民黨總統副總統一條心，是民眾黨分很開，「柯文哲應該也要放開心胸，不要挑撥分化」。