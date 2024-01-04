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吳欣盈屏東南州廟口開講　年輕夫妻帶寶寶寫支持卡片相贈

▲吳欣盈屏東南州廟口開講 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同)

▲吳欣盈屏東南州廟口開講 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈3日下午由屏東縣黨部主委林育先陪同車掃行程，沿途行經屏東市、長治鄉、內埔鄉、潮州鎮，路上支持者加油聲不斷，也獲得許多民眾的鼓勵與加油，還收到年輕夫妻帶著寶寶，送給吳欣盈手寫卡片支持；象徵對於改變的期待。吳欣盈說，她和所有父母一樣，都期待孩子能有個美好未來，為了我們的下一代，1/13請大家一起站出來改變台灣！她並前往屏東慈鳳宮、長治惠迪宮、潮州福安宮、南州壽元朝天府參拜祈福。

▲吳欣盈屏東南州廟口開講 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同)

▲吳欣盈屏東南州廟口開講 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同)

吳欣盈3日晚間在南州壽元朝天府舉辦廟口開講活動，由屏東縣黨部主委林育先主持，吸引上千位鄉親參與，擠爆廟埕廣場。

▲吳欣盈屏東南州廟口開講 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同)

吳欣盈感謝廟方主委林韻濱的促成廟口開講，也感謝民眾黨夥伴們的鼎力相助，到場助講的嘉賓包括不分區立委候選人林國成、梁明輝、莊貽量、馮啟彥，屏東競總主委藍群傑，

吳欣盈開講拜託大家總統支持會省錢的柯文哲，會賺錢的吳欣盈，美好台灣一定要從經濟著手，台灣不能只有護國神山，更要有護國群山，政府設置主權基金，為人民賺錢，可以幫人民謀更多福利。

她開講結束後，前往東港夜市掃街拜票，和所有攤位的老闆以及享受夜市的縣民朋友同樂，每一句加油、每一張合照，都帶給吳欣盈莫大鼓勵。

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