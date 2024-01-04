綠嗆辭中廣卻仍擁股權　趙少康：郭台銘有鴻海股份、張忠謀也是

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨批自己辭去中廣董事長，但仍持有股權一事，國民黨副總統候選人趙少康今（4）日反擊，綠營毫無法治觀念，並搬出郭台銘辭鴻海董座、張忠謀辭台積電董座，但兩人仍有該公司股份，「公司所有權、經營權應該分清楚；股份是我的投資。」

趙少康今日上午陪同立委候選人鍾小平市場拜票，受訪時表示，民進黨沒有法治觀念，他們質疑他還有中廣股份，但郭台銘也還有鴻海股份啊！張忠謀還有台積電股份啊！也都辭了董事長啊！公司所有權跟經營權是分很清楚的，民進黨連這觀念都搞不清楚，將來還想治國？「我辭中廣董事就是辭了！那些股份就是我的投資，而且拜託，黨產會說中廣要賠77億，我身上揹了77億，當然現在還在打官司中」，這是多大的數字，中廣全賣了也賠不了。

趙少康越講越激動，更補充回應民進黨立委林楚茵批他將中廣當作自己競選辦公室「是左手收右手進」。趙少康直言，林楚茵完全沒有法治觀念，個人和法人完全不一樣，「反過來問，假如我把中廣錢放到我自己口袋，是不是左口袋到右口袋？我犯法啦！我侵佔、背信要抓去關。」

趙少康批，難道不知道中廣的資產戶是民進黨黨產會在管、在控制，是單獨戶頭，不是他在管，民進黨每天胡言亂語，難怪把台灣搞成這樣。

另外，趙少康也質疑賴清德到現在打死不處理房地產，不懂為什麼不處理，「我中廣都辭了，你在哪看不到啊，你捐給誰難道選前最後一天拿出來，那作秀不好看。」針對中廣離職程序，他強調，那是中廣事情，NCC都打電話去關切，該做的都做了。