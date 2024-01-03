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「哪個國營最血汗？」　鄉民秒點名它：面對民眾的都很賽

▲▼台鐵,台鐵北返,台鐵月台,普悠瑪,火車,台北車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵公司化。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／劉維榛報導

台鐵轉型國營公司，雖然目前暫時無調漲票價，但今年度會開始研議研究調整票價。對此，有網友列出9個國營事業體，包括「台電、中油、台糖、台水、郵政、台鐵、台港、桃機、台酒」等，讓他好奇拋問「哪個最血汗？」文章曝光後，不少人直言「本來是郵局，現在應該是台鐵了！」

一名網友在PTT表示，台鐵1日起公司化變國營事業了，他隨即列出政府底下的國營事業包括，台電、中油、台糖、台水、郵政、台鐵、台港、桃機、台酒等，接著好奇拋問「哪個最血汗？」

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不少網友點名，台鐵比較血汗，「本來是郵局，現在應該是台鐵了」、「摸電都危險」、「郵局跟台鐵吧，交通部底下都很慘」、「台電吧，颱風還要搶修」、「現在應該是台鐵」、「台鐵日夜輪休血汗班表」、「要面對民眾的都很賽」。

也有人說，「雖然不是國營，但上次看公視介紹約聘僱清潔員跟垃圾車那種好辛苦，很容易受傷 又面對刁民...還趕時間」、「清潔員環境相對惡劣，但是要約聘進去也是搶破頭」。

事實上，台鐵從元旦轉型國營公司，是否會調整票價最讓民眾關心。台鐵公司董事長杜微表示，目前沒有任何調整票價調整方案，會在公司成立之初確認把公司安全跟服務做好，今年度會開始研議進行研究調整票價案，也會審視外界對台鐵公司經營態度、建議而定，目前沒有調整方案。

此外，有員工不滿留才津貼有差別待遇，以及人力不足問題，台鐵產工也發起連署春節不加班、依法休假，預計連署到1月底，2月決定是否行動，恐衝擊春節疏運。

對此，杜微強調，春節疏運早就有計畫，同仁有意見可以提出來，公司會盡早召開工時協商會議，歡迎有意見同仁都能參加，工時協商會議將了解同仁需求，公司也會善意妥當處理。

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關鍵字：

國營事業台鐵公司化台電郵局血汗

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