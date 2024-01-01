見證台鐵公司化！改革邁關鍵一步　林佳龍：盼換軌出發、鐵道平安

▲總統蔡英文、秘書長林佳龍等人今也出席台鐵公司揭牌儀式。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣列車事故將屆滿3周年前夕，台鐵公司化今揭牌上路，總統府秘書長林佳龍也出席見證，林佳龍事後在臉書上表示，見證台鐵改革邁向關鍵的一步，心中沒有喜悅，只有許多盼望，台鐵公司化雖然不是所有問題的解答，但卻是關鍵的一步，期盼台鐵換軌出發，期盼鐵道運輸平安。

今天是2024年元旦，林佳龍說，新一年到來，許多人忙著慶祝新年，但對許多失去親人的家庭，這些節日的到來，反更增添對親人的思念。今年4月，太魯閣列車事故將屆滿3年，這2年多來，政府加速台鐵公司化腳步，背後有太魯閣列車事故罹難家屬的奔走與參與，過去，在推動台鐵公司化的過程，有非常多的阻力與困難，陳舊無力的百年老店，已付出多條人命代價，我們絕不能再承受任何一場事故。

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林佳龍表示，百年台鐵，面對新時代的旅運需求，必須放下本位，將安全放在最高指導原則，一刻不能鬆懈，半點不能輕率，盼望透過公司化變革，讓台鐵達到如高鐵的安全控管，用最高標準面對每分每秒。

台鐵邁入公司化歷史性一刻，背後有2起事故67條人命，林佳龍指出，2018年台鐵發生普悠瑪列車事故，這起沈痛的事故讓社會撻伐台鐵改革緩慢，催生運安會成立。台鐵公司化經營，已經討論了超過20年，他2019年接任交通部長後，決定重啟台鐵公司化討論，朝國營公司發展。

▲總統府秘書長林佳龍今陪同總統蔡英文出席台鐵公司揭牌儀式。（圖／翻攝林佳龍臉書）

當時公司化討論提出七面向，包括政府與民間共同經營，就財務負擔、勞工權益、安全管理、合理調整票價、設立鐵路管理基金，並且承諾改制後不影響員工權益等各項層面，盼加速推進改造腳步。林佳龍說，沒想到，甫踏出改革步伐之際，2021年台鐵又發生令人悲痛的太魯閣列車事故，我們永遠不能忘記這個鐵道慘史，所以必須加速鐵道安全的要求，這需要非常多人的努力，也需要更先進方式，杜絕危險的發生。

林佳龍強調，台鐵公司化雖然不是所有問題的解答，但卻是關鍵的一步，讓台鐵營運具有公司治理機制，可以打破制度，引進專業的軌道產業人才，打破公務機關的制度僵固，回應時代的變遷。2024年的第一天，與國人一起期盼，期盼台鐵換軌出發，期盼鐵道運輸平安，讓台鐵成為幸福的記憶，繼續承載台灣人的故事，告慰天上的英魂，以及曾經奉獻過的每一位台鐵人。