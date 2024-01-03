特等站長制服飄北韓風！台鐵參考日鐵道　美學小組曾擋：千萬不要

▲國營台灣鐵路公司4個特等站長新制服在元旦揭牌當天亮相。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵元旦公司化，台北、台中、高雄、花蓮4特等站長新制服曝光，首採灰色系，未料遭譏飄北韓風，據悉，當時設計參考日本鐵道制服，僅4特等站試辦，未送美學小組討論，美學小組從其他管道得知曾表達「千萬不要」。台鐵表示，4特等站長禮賓服參考日本鐵道制服設計，明年運務全面換新制服會評估是否調整。

國營台鐵公司元旦正式揭牌營運，邁新篇章，台鐵員工新制服當天也首度曝光，過往運務單位包括站長和站務員等歷代制服以深藍色系為主，台鐵也首度試辦全台4個特等站台北、台中、高雄、花蓮等，特等站長「迎賓服」，採用台鐵未曾用過的灰色系，未料引發網友評論根本「北韓風」、「更像二戰蘇聯的軍裝」，特等站長新制服意外引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，因日本特等站長有特殊迎賓服，在節慶或特殊活動時穿著，台鐵公司參考日本做法及日本JR東海等制服，考量要有別現行站長制服深藍色系，選擇首度採用灰色系，由於僅4個特等站長試辦禮賓服，並非全面換裝，因此該套制服設計未送由外部專家學者組成的美學小組討論。

▲▼上圖為國營台鐵公司特等站站長制服，下圖為北韓軍服。（上圖／記者李毓康攝；下圖達志影像）

據悉，台鐵特等站長新制服設計過程保密到家，連特等站長試穿時，也嚴禁用手機拍照，不過事後仍有照片流出，一名美學小組成員從其他管道收到照片後，直接在美學小組會議上表達不妥，其他成員看到照片後，也向台鐵表達「這個不行」、「千萬不要」，希望可以經過美學小組討論，不要倉促推出，未料公司化揭牌當天，特等站長禮賓服仍亮相，讓美學小組感到無奈。

台鐵公司董事長杜微則表示，該套特等站長禮賓服並非全體車站站務人員制服，當時台鐵到日本鐵道參訪，其特等站長在迎賓場合穿著不同，因此台鐵公司規劃設計4個特等站長試辦禮賓服，為特殊活動時穿著，目前正在試辦期間，明年初全體運務員工將更換新制服，屆時的新制服會經過美學小組討論和協助，屆時特等站長禮賓服是否需要調整，也會配合運務單位明年初全面換裝時來評估考量。

▲台鐵特等站新制服設計也參考了日本JR東海鐵道制服。（圖／台鐵）

台鐵公司也說明，台鐵運務人員歷代制服向來採深藍色系，此次特別為台北、台中、高雄、花蓮四位特等站站長製作迎賓新制服，係參考日本JR東及JR東海等數家鐵路公司的西裝制服樣式，採用台鐵未曾用過之灰色系，設計雙排釦西裝外套並於上領、袖口不同顏色滾邊、金色鈕釦為常有之設計，制帽加繡金色穗禾，增加特等站長之尊榮性。

台鐵公司強調，此套迎賓制服站長將於年節假日或特有歡慶場合穿著，其他時間則穿著制式深藍制服。而這套西裝款式制服設計亦與北韓中山裝軍服及蓬蓬大盤帽有極大的差別。