台鐵公司化首日！新制服亮相　特等站長新裝首採灰色系

▲國營台灣鐵路公司今揭牌，新制服也亮相，特等站長制服首度採灰色系。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今元旦轉型國營公司，公司化首日，台鐵公司新制服也首度亮相，其中台北、台中、高雄、花蓮等4個特等站站長試辦新制服，採用台鐵未曾使用過的灰色系，不但與其他車站站長制服不同，特等站長帽帶為金色，與一般站長黑色帽帶不同，司機員也預計今年春節前全面換黑色系新制服。

台鐵公司今正式揭牌營運，邁入新篇章，台鐵員工新制服也首度曝光，過往運務單位包括站長和站務員等歷代制服以深藍色系為主，台鐵公司化後也出現大變革，台鐵全台4個特等站台北、台中、高雄、花蓮等，特等站長試辦新制服，採用台鐵未曾用過的灰色系。

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除顏色首度採用灰色系外，西裝下領及袖口採金色滾邊，並採金色雙排扣，制帽恢復穗禾，特等站長帽帶為金色，與一般站長黑色帽帶不同，與現行車站站長制服有所區別，加深禮賓尊重感，盼帶給旅客全新的感受。

▲台鐵公司新制服亮相，特等站長制服(上圖)首度採灰色系，車勤員(左下1和2)考量實務和美學。（圖／記者李毓康攝）

不只特等站長試辦灰色系新制服，元旦起，列車上的車勤服務人員也換新裝，台鐵局表示，車勤服務員新制服設計經過美學委員把關優化設計，並廣納員工建議。

台鐵說明，車勤員新制服考量務實和突破性的革新，新制服以服務員能舒服順心的工作為出發點設計，也考量性別平等、保暖及兼顧各年齡層服務員，希望透過制服帶給旅客專業及溫暖服務感受。

▲台鐵公司化，司機員預計2月換新制服。（圖／記者李毓康攝）

此外，機務乘務人員新制服也調整顏色更偏黑色系，較以往顏色深及飽和，材質提升，西裝布料較以往更為細緻且增加內裡縫線，更具質感，另褲子也提升縫合強度，更堅固耐穿。

司機員西服外套由原本單排三釦改為單排兩釦，領帶將原本版型改為窄版式，更顯年輕有活力。台鐵局表示，機務人員新制服預計於今年春節前發放所有乘務人員穿著。