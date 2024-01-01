台鐵今年擬研議票價調整　員工醞釀春節不加班「工時會議討論」

▲國營台灣鐵路公司今揭牌，新任台鐵公司董事長杜微表示，安全和服務做好下，今年研議票價調整案。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(1日)邁公司化歷史性一刻，外界關心台鐵公司化後，票價是否調漲，台鐵董事長杜微表示，目前沒有調整方案，但公司成立之初確認把安全和服務做好，今年度會開始研議研究票價案。針對台鐵產工連署春節不加班、依法休假，杜微表示，春節疏運已有計畫，同仁有意見可在工時會議提出，將善意妥當處理。

推動了20年，台鐵今終於邁入公司化歷史新頁，台鐵歷史債務也將清零，台鐵公司董事長杜微表示，台鐵局先前短期負債大約1700億元，移轉給償債基金，日後由償債計劃償還，台鐵公司重新開始，也會特別注意公司財務包括規劃、進行，讓公司好的起始點往前邁進。

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杜微指出，負債是先前累積下來，原先負債交給償債基金會後，公司只會產生短期負債，若未來有短期負債會加速償還，現金流預計115年轉虧為盈，會計上損益表有很大折舊，會計帳財務預估117年可以轉虧為盈，同仁對財務模組規劃深具信心，也會努力達成。

外界關心台鐵公司化後票價是否調整，杜微表示，台鐵公司目前沒有任何調整票價調整方案，會在公司成立之初確認把公司安全跟服務做好，今年度會開始研議進行研究調整票價案，也會審視外界對台鐵公司經營態度、建議而定，目前沒有調整方案。

台鐵公司化後首當其衝面臨千人離退潮，杜微說明，12月底包括屆退、優退、商調，人數大約1000到1100人，不像外界估算2000到3000人，1000到1100人離退缺，台鐵自去年下半年開始因應調整，除去年特考9百多位人員，也招募近200位約僱和營運人員，數量加在一起，足以補充人力，也不諱言新進同仁對軌道工作不熟悉，也會加強教育訓練和考核，把落差彌補，提高最安全可靠服務。

不滿台鐵留才津貼有差別待遇以及人力不足，台鐵產工也發起連署春節不加班、依法休假，預計連署到1月底，2月決定是否行動，恐衝擊春節疏運。杜微強調，春節疏運早就有計畫，同仁有意見可以提出來，公司會盡早召開工時協商會議，歡迎有意見同仁都能參加，工時協商會議將了解同仁需求，公司也會善意妥當處理。