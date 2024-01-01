見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

▲前行政院長蘇貞昌出席國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

參與推動台鐵公司化的行政院前院長蘇貞昌，今也出席見證台鐵公司揭牌歷史性一刻，蘇貞昌致詞時指出，台鐵公司化展開新時代，不能再以顧客方便作為談判籌碼、內部爭議延續，台鐵走入新時代關鍵歷史時刻，盼畢業的總統可以邀請卸任行政院長搭火車走遍台灣，那是最美的風光。

今天是新年第一天，今天也是百年台鐵轉型重要時刻，台鐵百年歷史間他搭近70年，他不但參與推動台鐵轉型也是老顧客，今天來見證。

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被視為資深鐵道迷的蘇貞昌今致詞時感性表示，他小時候家離車站很近，火車汽笛聲充實小時候的夢想，小時候因為姊姊考試亮眼，第一次搭火車到台北二二八公園，看到台灣第一部火車頭，隔年作文聯考題目三個字，就是火車頭。

蘇貞昌說，他搭過各種火車，當年搭台鐵買火車票要到火車站排隊，回屏東的火車票要在車站排1天1夜以上，當年很感謝台鐵開學生返鄉專車，不對號慢車從台北到屏東要13小時，廁所都是人，行李架上也有人，當年火車是開著窗子的，沒有販售推車，一個壯漢提熱水、玻璃杯、茶葉，只有對號車有，當時車窗都是開著的，往外吐口水、倒茶水，後面人都以為飄雨了。

蘇貞昌指出，他是搭火車長大的，無論如何變化，台灣和台鐵是逆不可分，台鐵記錄台灣成長，陪所有人南來往返，陪台灣人走過一百年，這些年來的台鐵也辛苦了，高鐵成立，台鐵就被比下去，歷史債務因政策要求，壓得台鐵喘不過氣，台鐵累積下來財務問題和糾葛，內部爭執以顧客方便作為談判籌碼，發生事故也對不起顧客，幸好家屬化悲傷為力量支持台鐵改革，政府拿出最大魄力和誠意用三個承諾、二個保障，把台鐵債務歸零，讓台鐵能有機會轉型，展開新時代，往後台鐵再也不能以顧客方便作為內部爭執延續，台鐵再也沒有其他理由，應該用公司經營來對顧客滿意的有個交代。

見證台鐵公司化一刻，蘇貞昌說，行政院112年3月通過台鐵公司條例，立法院5月三讀通過，總統公布，後續子法籌備，今天看著台鐵走入新時代關鍵歷史時刻，做為老顧客，過去11個月沒工作的日子也搭台鐵到處走，聽總統說想自己開車到全國各處旅遊，也許台鐵轉型，可以讓畢業的總統邀請卸任行政院長搭火車走遍台灣，那是最美的風光，看改變的台鐵，一個更進步的台灣，希望台鐵加油，台灣有台鐵，台鐵能讓台灣更好。