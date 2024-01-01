　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

▲▼前行政院長蘇貞昌出席國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲前行政院長蘇貞昌出席國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

參與推動台鐵公司化的行政院前院長蘇貞昌，今也出席見證台鐵公司揭牌歷史性一刻，蘇貞昌致詞時指出，台鐵公司化展開新時代，不能再以顧客方便作為談判籌碼、內部爭議延續，台鐵走入新時代關鍵歷史時刻，盼畢業的總統可以邀請卸任行政院長搭火車走遍台灣，那是最美的風光。

今天是新年第一天，今天也是百年台鐵轉型重要時刻，台鐵百年歷史間他搭近70年，他不但參與推動台鐵轉型也是老顧客，今天來見證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被視為資深鐵道迷的蘇貞昌今致詞時感性表示，他小時候家離車站很近，火車汽笛聲充實小時候的夢想，小時候因為姊姊考試亮眼，第一次搭火車到台北二二八公園，看到台灣第一部火車頭，隔年作文聯考題目三個字，就是火車頭。

蘇貞昌說，他搭過各種火車，當年搭台鐵買火車票要到火車站排隊，回屏東的火車票要在車站排1天1夜以上，當年很感謝台鐵開學生返鄉專車，不對號慢車從台北到屏東要13小時，廁所都是人，行李架上也有人，當年火車是開著窗子的，沒有販售推車，一個壯漢提熱水、玻璃杯、茶葉，只有對號車有，當時車窗都是開著的，往外吐口水、倒茶水，後面人都以為飄雨了。

蘇貞昌指出，他是搭火車長大的，無論如何變化，台灣和台鐵是逆不可分，台鐵記錄台灣成長，陪所有人南來往返，陪台灣人走過一百年，這些年來的台鐵也辛苦了，高鐵成立，台鐵就被比下去，歷史債務因政策要求，壓得台鐵喘不過氣，台鐵累積下來財務問題和糾葛，內部爭執以顧客方便作為談判籌碼，發生事故也對不起顧客，幸好家屬化悲傷為力量支持台鐵改革，政府拿出最大魄力和誠意用三個承諾、二個保障，把台鐵債務歸零，讓台鐵能有機會轉型，展開新時代，往後台鐵再也不能以顧客方便作為內部爭執延續，台鐵再也沒有其他理由，應該用公司經營來對顧客滿意的有個交代。

見證台鐵公司化一刻，蘇貞昌說，行政院112年3月通過台鐵公司條例，立法院5月三讀通過，總統公布，後續子法籌備，今天看著台鐵走入新時代關鍵歷史時刻，做為老顧客，過去11個月沒工作的日子也搭台鐵到處走，聽總統說想自己開車到全國各處旅遊，也許台鐵轉型，可以讓畢業的總統邀請卸任行政院長搭火車走遍台灣，那是最美的風光，看改變的台鐵，一個更進步的台灣，希望台鐵加油，台灣有台鐵，台鐵能讓台灣更好。

ET快訊
LIVE／副總統辯論會　趙少康、蕭美琴、吳欣盈正面交鋒
2024連假攻略一次看　最長爽休12天！但下半年GG了
快訊／樂天桃猿投手　轉戰台鋼雄鷹
大咖韓團全出動「同台YOASOBI熱舞」　韓網暴怒：被日本當
跨年真唱大走音！　孟子義道歉：對不起周華健
快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達辯論會　賀瓏也來了
跨年夜墜樓！台中26歲女身亡　男友接訊息崩潰返回
獨／2023跨年前「9人困電梯」！　獲救已2024

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今年擬研議票價調整　員工醞釀春節不加班「工時會議討論」

2024「連假攻略一次看」　最長爽休12天！但下半年GG了

2024開年爆氣！高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

連假出門戴口罩！境外空污影響　南部5縣市與金馬空品差

花蓮迎曙光！近萬民眾參與元旦升旗　健走七星潭海岸線

雪季元旦起跑為時2個月　合歡山緊急醫療站今起昆陽休息站開設

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

台中茂盛醫院喜迎6元旦寶寶　醫：想生龍子龍女要在這月份前

元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常　建議北返旅客提早出門

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

台鐵今年擬研議票價調整　員工醞釀春節不加班「工時會議討論」

2024「連假攻略一次看」　最長爽休12天！但下半年GG了

2024開年爆氣！高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

連假出門戴口罩！境外空污影響　南部5縣市與金馬空品差

花蓮迎曙光！近萬民眾參與元旦升旗　健走七星潭海岸線

雪季元旦起跑為時2個月　合歡山緊急醫療站今起昆陽休息站開設

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

台中茂盛醫院喜迎6元旦寶寶　醫：想生龍子龍女要在這月份前

元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常　建議北返旅客提早出門

不等選後先賣先贏！　高雄329億新案開門迎預約客

《間諜家家酒》故事走向半永久化？日網喊失去追番動力掀兩面論戰

元旦寶寶來了！北市聯醫婦幼院區有3位　國泰、長庚醫院也喜迎新生兒

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

成宮寬貴消失8年爆復出演藝圈！　觀眾忘不了他…身邊人洩現況

前《黑澀會》瑪菲司粉髮變身Rosé！　竟遭老公潑冷水嘆：婚姻容易嗎　

侯辦批賴清德不認同憲法變「獨狡獸」　民進黨：轉移焦點

守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

受邀旁聽趙少康辯論　賀瓏：有可能像朱立倫一樣睡著

台股一檔股票「一年不開張，開張吃一年」！　單月飆漲40％

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

台北101煙火「史上最美」 ！網讚：超過100分

一票人「擠大安森林公園」哭著跨年　她看傻：太荒謬

北捷跨年人潮爆炸！驚人疏運畫面曝

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

高雄跨年有人拿刀　觀眾逃跑畫面曝光

19年一次！2024首「天赦日」今登場　開運方法曝

更多熱門

相關新聞

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

台鐵轉型國營公司，今(1日)正式揭牌，邁入新篇章，總統蔡英文表示，台鐵公司化走了20年，如今在權益影響最小下改變台鐵體質，邁向安全安定轉型目標。交通部長王國材則表示，台鐵在邁入137年之際公司化邁入台灣鐵路發展史上重要里程碑，台鐵公司將有嶄新開始，盼繼續打拼再造台鐵一百年榮光。

蔡自稱最會還債　柯文哲：驚嚇過度

蔡自稱最會還債　柯文哲：驚嚇過度

台灣快戰爭了？　蔡英文：吸引外資破2.4兆！世界投資代表很安全

台灣快戰爭了？　蔡英文：吸引外資破2.4兆！世界投資代表很安全

蔡英文：廢死「牽涉情感與理性」

蔡英文：廢死「牽涉情感與理性」

被問綠電弊案　蔡英文：不會容忍害群之馬

被問綠電弊案　蔡英文：不會容忍害群之馬

關鍵字：

台鐵公司蘇貞昌蔡英文火車陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

安心亞跨年屁股見客！疑撞衫Jessi舞群

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面