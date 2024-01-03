國民黨團提案1/5召開臨時會　要陳建仁專案報告高端採購弊端

▲曾銘宗、李德維3日出席國民黨團記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨總統候選人賴清德在辯論會上，表示贊成公開高端疫苗採購合約，若有任何弊端，可以去地檢署控告。國民黨立法院黨團鑑於有關單位選後才要公布，因此今（3日）提案要求立法院召開臨時會，邀請行政院長陳建仁做專案報告，並備質詢；黨團也要求衛福部長薛瑞元、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等必須面對，不希望只是選前騙選票。

國民黨立法院黨團3日上午舉辦「召開立法院臨時會，邀請陳建仁院長專案報告公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益問題？」記者會。黨團首席副書記長李德維說，高端案牽扯到民進黨貪腐問題，全民都希望高端公布相關合約，而賴清德在選舉壓力下，因為要參選，都不得不鬆口，且在野也一致要求，請問包含民進黨跟行政院所有部會在內，還有任何理由阻擋合約的公布嗎？國民黨團不希望只是唱白臉，甚至選前騙票，相關單位應趕快公布。

李德維也提及，國民黨幾名台中市議員也召開記者會，公布高端高層錄音帶內容，包括高端疫苗單價從700元增至840元，因此該案，陳建仁跟薛瑞元都必須面對；另解鈴還須繫鈴人，時任行政院長蘇貞昌及拍板定案的時任衛福部長陳時中，也必須出來面對。他認為，如果1月13日（總統大選）後公布，就完全沒有意義，趕快公布，讓民眾看看到底有無特權。

曾銘宗表示，賴清德上月30日在辯論會上提到有關高端契約應該公布，讓2300萬民眾充分理解，但現在行政院跟衛福部還不想公布，國民黨團高度懷疑有關單位選後才要公布，且這不只是合約公布問題，也涉及該案有無圖利特定廠商、高端疫苗品質有無符合國際規範。

曾銘宗說，國民黨團今天提案，要求立法院自1月5日起召開臨時會，邀請陳建仁來報告，報告內容包括要不要公布合約、有無圖利特定廠商、有無危害2300萬民眾健康權利。該案今早已送到立法院議事處，希望立法院長游錫堃趕快召集朝野協商，1月5日開臨時會，請陳建仁做專案報告。

根據提案內容，國民黨團要求陳建仁率相關部會首長就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」進行專案報告，並備質詢。

▼國民黨團3日提案要求立法院邀請陳建仁專案報告高端疫苗相關案。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）