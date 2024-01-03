直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　侯友宜回防新北車掃支持者嗨跳擊掌

▲侯友宜車掃遇到陳紫渝 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（3）日回防大本營新北市車隊掃街，雖然天氣不佳，一路上都飄著細雨，但沿路仍有不少支持者揮舞著國旗；行經一間髮廊時，更有一名婦人頭髮全濕的衝出來，希望目睹侯車隊經過，經過永福里時，「最美里長」陳紫渝也在路上與車隊揮手，更比出3表示支持。

總統大選進入倒數10天，侯友宜今天回到大本營新北市，首站先到永和保福宮參拜，隨後便與國民黨新北市立委候選人林德福展開車隊掃街活動。雖然氣溫偏低，天空又下著細雨，但仍不減路上民眾熱情，有許多在地里長、里民、民眾，特別在路邊等待車隊，力挺侯康配。侯友宜表示，支持政黨輪替的在野力量一定要集中選票，支持最強的候選人3號侯康配，這樣多數民意期待的政黨輪替，一定會實現。

經記者觀察，不少支持者不畏風雨身穿雨衣或撐傘，手持國旗在路邊等著侯友宜到來，當侯友宜經過時，支持群眾大喊「侯友宜當選」口號，氣氛非常熱烈；侯友宜沿路也熱情揮手回應，也有民眾激動伸手、跳起來與侯友宜擊掌。此外，經過永福里時，陳紫渝也在路上與車隊揮手，更比出3表示支持。

侯友宜在保福宮致詞時指出，剩下10天就要投票，關係到中華民國、關係到台灣未來命運，這場選舉就是和平跟戰爭、清廉對貪腐、民主跟獨裁的選擇。民進黨執政這幾年，造成兩岸關係緊張，孩子們延長兵役，讓侯友宜當選，負責保兩岸和平，讓孩子們不要上戰場。

侯友宜表示，多數民意希望政黨輪替，剩下的10天是最重要的關鍵時刻，支持政黨輪替的所有在野力量一定要集中選票，支持最強的候選人3號侯康配，民主要制衡、政黨要輪替，要靠大家用選票決定台灣的未來，集合所有力量，下架貪腐無能、引來戰爭及專制獨裁的民進黨。



