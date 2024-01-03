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驚！蔡英文竟被賴清德「丟包海邊」　網發起把總統接回來活動

▲▼賴清德、蕭美琴的新影片，被網友熱議竟然把蔡英文丟包在海邊，甚至發起「把蔡英文接回來」活動。（圖／翻攝臉書）

▲賴清德、蕭美琴的新影片，被網友熱議竟然把蔡英文丟包在海邊，甚至發起「把蔡英文接回來」活動。（圖／翻攝臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部推出「我們一起，在路上」影片，以開車上路為主題，由總統蔡英文親自出演。有趣的是，在影片「交棒」的片段中，蔡英文在一處海邊下車，讓眾多網友開玩笑熱議是「在海邊被丟包」，還有人在臉書發起「去海邊把蔡英文接回來」活動。

「我們一起，在路上」這支影片，由歷次民進黨大選的知名導演羅景壬執導，影片以導演擅長的車拍手法，並且運用虛擬攝影棚的拍攝技術，呈現蔡英文、賴清德兩人一同在車內運行，行經台灣的大街小巷。

影片從兩人於車內對話開始，經由閒話家常，展現雙方互動與默契，與兩位領導國家的正副元首，這四年來所走過的各種挑戰與對彼此的感想。影片後段，蔡英文也將這部車子的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛座上也換成了蕭美琴，代表將與賴清德攜手繼續在民主自由的道路，為了守護台灣而繼續向前。

有趣的是，在影片「交棒」的片段中，蔡英文在一處海邊下車，隨後由賴清德掌握方向盤，副駕則為蕭美琴。不過，網友也開始開玩笑地討論，蔡英文怎麼一個人被丟包在海邊；而民進黨前青年部主任吳濬彥還在臉書發起「去海邊把蔡英文接回來」的活動。

還有網友特別用Google地圖，標示出蔡英文在影片中被丟包的位置，位置就在82.5K子母岩；另外，也有網友留言，「要不要順便帶一碗泡麵過去，天冷小心」，還有人說「勇鷹號已經有27架了，飛機去接應該比較快吧？」更有人標註民進黨立委賴品妤，請她在車掃的時候，順道把蔡英文載回來。

▼賴清德、蕭美琴的新影片，被網友熱議竟然把蔡英文丟包在海邊，甚至發起「把蔡英文接回來」活動。（圖／翻攝臉書）

▲▼賴清德、蕭美琴的新影片，被網友熱議竟然把蔡英文丟包在海邊，甚至發起「把蔡英文接回來」活動。（圖／翻攝臉書）

 

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