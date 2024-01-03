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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／嗆綠靠抹黑發財！侯友宜競辦明開告　轟李正皓一再造謠

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

對於政治評論員李正皓指控國民黨總統候選人侯友宜跟建商合作開發土地，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢3日表示，競辦早已多次說明，侯友宜家人的新莊復興段土地為為合法繼承，購買持分土地是為了負責任的解決佔地問題，且該地根本不符都更條件，李正皓罔顧事實，一再造謠，就是為了向民進黨表忠，賺取聲量跟通告費，對於靠抹黑發財的綠營側翼，競辦不會姑息，明天將前往提告，遏止歪風。

吳亮賢指出，李正皓先前誣指新北市府在2018年於新莊復興段用地旁劃設學校用地「文高二」，是為了提高侯友宜的土地價值，賴清德發言人戴瑋姍也造謠指用地解編與侯友宜有關。不過文高二用地早在民國62年新莊劃設都市計畫就有，且文高二解編不僅是營建署審議通過，當地民進黨議員翁震州更大力贊同說該計畫採用減半徵收計畫，保障原有地主權益，更充分發揮土地利用效益。

吳亮賢批評，民進黨忙著造謠，卻沒有對好口徑，上演民進黨自家人打臉自家人的笑話，更證明賴清德為了抹黑侯友宜，瘋狂唆使黨內鷹犬跟側翼，一再「編故事」，若按照民進黨邏輯，用地解編受到營建署審議通過，民進黨議員也高度贊同，豈不是民進黨議員、營建署配合侯友宜獵地？

吳亮賢表示，李正皓當時被民進黨徵召參選立委，因個人爭議不得不退選，如今為了繼續向賴清德表忠，賺取聲量跟通告費，在沒有任何事實根據下，持續抹黑侯友宜，對於如此把抹黑當職業、靠抹黑發財的綠營側翼，競辦不會姑息，明天將前往提告，遏止歪風。

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