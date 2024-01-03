圖／屏南17鄉鎮響應「美德站出來」　鄉親潛水、站上SUP力挺徐富癸

▲屏東縣第二選區立委候選人徐富癸與17鄉鎮支持者共同站上街頭拜票。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統暨立委大選正式進入倒數10天，民進黨從北到南發動全台街頭行動，總統候選人賴清德帶頭，以「台灣美德站出來」為題，串連各地黨公職與候選人，站上路口向民眾拜票。屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸選區內17個鄉鎮的黨籍鄉鎮長、縣議員除了共同站上街頭爭取鄉親支持外，支持者們也發揮創意，以實際行動相挺，包括墾丁潛水人員在魚群穿梭中舉牌、滿州SUP愛好者站在海中舉牌、身穿潮州歌仔戲裝扮拜票，在民進黨全台大串連的第一天，相當吸睛。

為了在選前進行最後衝刺，徐富癸與賴清德在屏南的17個鄉鎮後援會全體出動，在主要通勤路口舉牌拜票。徐富癸本人在新園、東港之外，妻子張靜玲自己擔任麥克風手，與十餘位歌仔戲裝扮的支持者在戲曲之都的潮州街頭，向路過的鄉親請託。

此外，田鄉長吳振中、新埤鄉長潘和源、新園鄉長方冠丁、東港鎮長黃禎祥、林邊鄉長鄭慶堂、枋山鄉長羅金良、滿州鄉長古榮福，以及縣議員潘芳泉、周碧雲、羅平道、方文正、劉孟君、許展維、利八魁等人，也都出現在路口派票的隊伍之中，共同營造團結勝選氣氛。

屏南選區的現任立委為蘇震清，由於他捲入SOGO集體收賄案被判刑10年，受限於排黑條款，此次立委選舉遂改派其子蘇孟淳以無黨籍身份上場，同時接受國民黨此次不分區立委排名第十一的蘇震清建議，與藍軍進行聯盟。

對於此次對決蘇家，徐富癸團隊2日也特地在17個鄉鎮高舉「立委支持清廉③徐富癸」的手版，希望鄉親集中選票，全力支持。

徐富癸在受訪時也表示，自己清白從政，就是要告訴所有的屏南鄉親，政治不是家族事業，清廉是政治最基本的要求，他會時時刻刻記在心底。選戰現在才是輸贏的時候，今天號角響起，在17個鄉鎮響應美德站出來，相信大家會感受到熱情。

對於支持者發揮創意參與「站出來」行動，徐富癸表示，他非常感謝大家的相挺，屏南是「美德站出來」的台灣最南端，結合人文地景，墾丁支持者潛入海底，拉起「美德贏台灣、富癸顧屏南」的布條，SUP玩家支持者漂流在滿州海上高喊「美德贏台灣、滿州站出來」，潮州歌仔戲裝扮站上街頭，這些都展現出了在地的能量，在選舉最後關頭，拜託屏東鄉親能團結一致，踴躍出來投票，3票挺台灣，總統支持2號賴蕭配、立委支持3號徐富癸、政黨票支持6號民主進步黨。

▼徐富癸支持者發揮創意，參與民進黨發起全台大串連的「站出來」行動。