台南勞工局身心障礙就業服務一條「龍」　獲獎連連受肯定

▲台南市勞工局、工務局及奇美醫院獲優等獎、創新獎、績優獎，2日共同獻獎，市長黃偉哲高度肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局落實黃偉哲市長「希望家園」，響應身心障礙者權利公約，公私部門合力為身心障礙者打造一個開放、融合、無障礙的勞動環境，成效良好由勞工局榮獲勞動部業務考核優等及創新獎，工務局及奇美醫院獲第21屆金展獎進用身心障礙者績優獎，2日共同獻獎，代表台南深耕身心障礙者就業服務有成。

勞工局局長王鑫基指出，在身心障礙就業服務上，為照顧廣大37區市民，勞工局廣設17處駐點，職業重建服務人員就近服務身心障礙者提供便利性，因應其需求連結個別化的服務。建構身心障礙就業服務一條龍，首創身心障礙者人力銀行資料庫，提供職業重建服務促進適性就業及定期訪視連結弱勢房屋修繕等，2022-2023年11月共媒合就業成功1369人次，累計至2023年共協助身心障礙家庭房屋修繕高達94戶。

王鑫基局長進一步指出，為增進台南市義務單位進用身心障礙的意願，消彌進用身心障礙員工疑慮。勞工局特別聘請專家學者及企業主管成立就業輔導訪視團，深入了解企業的需求，分享進用身障者經驗，輔導不足額的義務機關(構)進用身心障礙員工，至2023年9月台南市義務機關家數足額進用比例達95.31％，為六都第一。

此外，勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，勞工局除建置全國唯一的身心障礙人力銀行外，更導入創新就業模式之居家就業服務亦或勞動部肯定，服務障礙類型多元，服務對象包含無汗症、脊髓損傷(臥床)、多重障礙等，並以個別就業需求開發適性工作，發展多元就業職類包含電腦繪圖、中西式點心手作及AI標註產業等，協助身障者從被照顧者轉變為有潛力生產者，協助自我實現。

同時，勞動部辦理第21屆金展獎表揚，肯定各地方公私部門用心協助身心障礙者就業，引領共同建構友善職場環境，促進身心障礙者適性就業，台南市共有台南市工務局及奇美醫院雙雙獲獎。2日於市政會議更由市長黃偉哲親自頒獎肯定。

台南市工務局身為公部門表率，進用20名身障人員，為法定應進用人數之143％，並以團隊合作方式作業，保障身障員工工作安全。奇美醫院建立身心障礙友善進用機制，建立招募網站提供可預先投遞儲備履歷，進用後更採取各項協助措施，包括適性工作、職務再設計、改善工作場所空間等。顯示台南不論公私部門都努力創造身心障礙者就業機會、服務也不斷精進。

勞工局攜手公私部門，開創身心障礙就業服務一條龍模式，從需求面調查身心障礙者所需服務，再據以提供相關技能培訓、後續由就服員積極媒合就業或輔導創業，提供身心障礙者適性的工作，擁有一份穩定收入，在台南安居樂業。