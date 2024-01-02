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全國首創！　台南市動力產學合辦社區機車義診活動

▲台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，慈幼工商聯合台南市機車商業同業公會、台南市直轄市機車商業同業公會、台南市機車修理業職業工會、台南市動力車輛產業工會與台南市汽車修理材料商業同業公會，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。

▲台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此活動發起人慈幼工商汽車科教師葉志成表示，汽車科實習課程可藉此活動推動活性發展，落實技職教育務實致用政策，並於活動中融入多元業師輔佐協同教學，進行廣度深度學習及檢驗，並成就校園職場體驗，附增就業媒合效益，順勢強化產學交流合作。

▲台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳素貞校長表示，汽車科繼去年辦理校園二輪檢修活動，師生反應熱烈、佳評如潮，今年更透過社區里長協助，擴大辦理社區機車義診，以提昇技能領域學生在專業知識、技能的學習，於活動過程中印證實務能力、滿足學習成就，並且符合本校課程計畫之學校願景與學生圖像目標，及貫徹素養導向教育政策，以義診行動力展現知識、情意與技能之融合，並建立學生團隊合作、回饋服務等精神。另非常感謝台南市動力產業暨產業公會，長期關注教育、支援技職活動！

▲台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市機車修理業職業工會暨台南市動力車輛產業工會理事長施伯諭表示，慈幼汽車科擁有良好實習設備及堅強師資陣容，更難得的是具備技職教育先進概念，並且積極與產業交流互動，屢屢創新辦理技職相關活動，除了提昇學生學習動力，也吸引產業關注及合作意願。本次活動特別規劃車輛進廠、出廠服務流程，體現業界實務，讓學生熟悉廠務管理，對將來進入職場有很大幫助，並且透過義診活動，教育學生以專業技能行善助人的觀念，提昇社會善良風氣。

▲台南市慈幼工商暨動力產業公會合作發展再次躍進，2日在勞工局長王鑫基見證下，合辦全國首創｢動力產學聯合義診-社區機車檢修活動｣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，2024年上班第一天第一行程，代表偉哲市長來到慈幼工商見證產、官、學人才培育合作績效，今天的活動非常有意義，由業界的師父進入學校診斷學生具有的職能及態度、如有落差即時矯正、加值學生進入職場的相關職能提升城市的競爭力、慈幼工商於前年在黃偉哲市長及勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長等官方見證下，與台南市動力產業相關公會聯合簽署｢台南市動力產學暨公會合作意向書｣，之後持續擴展結盟產官學合作發展，陸續辦理｢東京工科自動車大學校線上國際交流參訪座談活動｣、｢台南市家長會聯合會敦品勵學快樂早餐活動｣、｢日本橫濱商科大學高等學校學校交流活動｣，並協助2023台南車展特展及即將舉辦的2024台南車展超跑、哈雷快閃活動，不斷展現職業學校超高能量與活力，並精準產學接軌，共同培育人才，厚植產業發展實力。

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