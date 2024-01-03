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台南交通AI智慧監控、車路聯網應用獲肯定　獻獎黃偉哲嘉許

▲台南市交通局獲獎連連，交通局長王銘德獻獎，獲市長黃偉哲讚揚肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市交通局獲獎連連，交通局長王銘德獻獎，獲市長黃偉哲讚揚肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部2022年度「智慧運輸系統建設發展計畫」評鑑，台南市交通局「AI影像辨識之智慧交通管理系統」獲頒評鑑佳作，台灣雲端物聯網產業協會之2023雲端物聯網獲創新獎，台南市緊急車輛優先號誌計畫獲優良應用獎，2日由交通局長王銘德獻獎，市長黃偉哲讚揚肯定。

市長黃偉哲表示，為提供市民出行的便利，降低因道路壅塞帶來的不適，並提升緊急救護的效率，交通局在2023年於安定交流道周邊市道178線、大灣交流道周邊小東路與復興路路段施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略，完成智慧動態號誌系統建置；並於成大醫院至奇美醫院間路段、安南醫院周邊建置緊急車輛優先號誌，讓救護車優先安全通過路口。交通局積極以創新智慧科技來管理交通問題，期藉由科技方法改善道路壅塞問題，提升道路服務水準，增進救援效率。

交通局局長王銘德表示，為提升台南市交通智慧管理效率，交通局導入AI影像辨識技術應用於交通管理，透過設置智慧動態號誌系統，即時判讀壅塞路段與方向，自動調整交通號誌時制，2023年度於安定、大灣交流道周邊建置後，平均可節省用路人5~9％的旅行時間；交通局更建置了國內最大的車輛優先號誌系統，建置了31處緊急車輛優先號誌路口，透過路口及車上設備間感應觸發，讓路口號誌得以變換燈號以利緊急救護車輛通行，平均救護車每趟次旅行時間可減少40秒，有效提升黃金救援時間。

交通局表示，透過「AI影像辨識智慧交通管理系統」之智慧化交通管理策略將可改善壅塞問題，並提升道路使用效率與安全性，113年度將規劃於永康、仁德交流道周邊進行智慧號誌建置計畫，未來也將持續把AI車流辨識和智慧動態號誌推廣到其他適合實施路段，以創造一個智慧、便捷、綠能的宜居城市。

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