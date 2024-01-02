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台南婦宣陳淑貞防災宣導千餘場　全國經驗交流有一套

▲台南市消防局婦宣副中隊長陳淑貞，在「全國婦宣經驗交流分享」活動，分享防火宣導經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局婦宣副中隊長陳淑貞（右3），在「全國婦宣經驗交流分享」活動，分享防火宣導經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局婦宣副中隊長陳淑貞，服務至今已15年，帶領所屬婦宣姐妹協助台南市消防局已辦理各式宣導活動及家戶安全訪視已餘千百場，對於降低台南市住宅火災發生及提昇民眾防災意識成效皆有顯著成效。

陳淑貞本身亦為台南市防火宣導師資教官，針對宣導教具研發及宣導技能創新亦是不遺餘力，她為精進婦宣姐妹專業知識技能，特於12月31日辦理一場「全國婦宣經驗交流分享」活動來進行標桿學習，成功吸引許多友隊前來來參訪，活動內容包含創意宣導方式、多元宣導教具介詔及各年齡層民眾宣導互動技巧等主題，並透過彼此經驗交流，相互學習觀摩來達到教學相長的效果。

▲台南市消防局婦宣副中隊長陳淑貞，在「全國婦宣經驗交流分享」活動，分享防火宣導經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於住宅火警傷亡人數佔所有建築物火災大宗，故家庭逃生計畫製作更顯顯的特別重要，因此，陳淑貞為使家庭逃生計畫變的更活潑更有趣，便設計出「好玩的家庭逃生遊戲」讓大人小孩藉由遊戲的互動中，了解逃生路線的重要性並繪製出屬於自己居家逃生動線，以確保住家安全。

陳淑貞表示，因長期用心投入宣導工作，讓她更能體會民眾的感受，也藉由經驗分享，讓更多的婦宣志工在服務民眾宣導上，更能透過不同的方式來讓民眾感受且接受。

消防局長李明峯表示，真的很感謝這一群婦宣義消，她們都利用晚上進行居家防火宣導，可以說是非常辛苦用心的義消，希望民眾看到她們的時候，可以給她們鼓勵感謝。

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