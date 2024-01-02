台南玉聖宮磐龍象頭香爐蓋被竊　南警追回贓物緝獲竊嫌

▲台南市警五分局追回台南玉聖宮磐龍象頭香爐蓋，並緝獲70歲吳姓男子，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區和緯路玉聖宮「盤龍象頭淨香爐蓋」遭竊，市警五分局有鑒於該宮廟為北區重要信仰中心，且該爐蓋為該廟宇貴重的古物祭祀品，於接獲廟方報案後立即組成專案小組追緝，皇天不負苦心人，在1日緝獲吳姓竊嫌，2日將香爐蓋完整追回，全案依竊盜罪嫌送辦。

台南市警五分局於2023年12月31日下午4時多接獲報案，北區和緯路玉聖宮「盤龍象頭淨香爐蓋」於29日下午遭竊，警方立即組成調帶小組，發現竊嫌在12月29日下午1時52分許，進入北區和緯路玉皇玉聖宮，竊取「銅製盤龍象頭淨香爐」後逃逸。

警方擴大調閱相關竊嫌影像以車追人，循線查出北區治安顧慮人口70歲的吳姓男子涉有重嫌。專案小組兵分兩路，公園派出所員警循線追查可能銷贓場所，偵查隊立即向台南地檢署聲請拘票逮人。

皇天不負苦心人，警方於1月1日下午4時在北區1處網咖緝獲吳嫌，查出吳嫌得手後將該貴重的祭祀品以650元低價賣給回收廠，該回收廠又轉賣給另一民眾，在香爐蓋可能因多次轉手無法追回之前，員警及時順利找回。全案依竊盜罪嫌送辦。

市警五分局長陳宇桓表示，香爐蓋失竊在紀錄表上或許只是一件普通竊案，但對所有的信徒來說是一件大事，警方秉持著鍥而不捨積極偵辦的精神，在短時間內順利尋回並緝捕竊嫌到案，還給地方精神信仰。