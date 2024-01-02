雲林縣國民中小學「奮學獎助學金」　今年起提高為3000元

▲112年度國民中、小學奮學獎助學金慈善公益活動於舉行頒獎，今年頒發約40萬元給224位學童、每位2千元奮學獎助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

112年度國民中、小學奮學獎助學金慈善公益活動於舉行頒獎，該活動由雲林縣政府、雲林縣不動產開發商業同業公會與雲林縣文化基金會共同主辦，並由社會關懷協會承辦，今年頒發約40萬元給224位學童、每位2千元奮學獎助學金。期望嘉惠更多學生與家庭，會中亦宣布，明年將加碼，每位學童的助學金提高為3000元。

文化觀光處長陳璧君表示，透過奮學獎助金的發送，鼓勵弱勢家庭學子認真學習，協助圓夢，也看到孩童發自內心寫出未來期許，感謝不動產開發商業同業公會，持續13年不間斷地辦理獎助金公益慈善活動，期望學子們能獲得更好的學習成果，未來能持續認真努力，日後有能力有機會也能回饋社會、共同為社會盡一份力量。

雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李銘洲表示，公會為鼓勵孩童努力奮發向上，每年年底均會在聖誕節前後辦理奮學獎學金發放，至今已邁向第13年，，總共核發了360萬元協助1200位弱勢家庭之學生減輕部分家庭負擔，並給予更好的受教權機會。



雲林縣社會關懷協會理事長黃智偉表示，協會已承辦雲林縣奮學獎助學金第6年，每一年的前置作業都有夜光天使班孩童幫忙，今年孩童還特別加碼表演手語，並選了「不要認為自己沒有用」內容來激勵自己要找尋自我的價值。



雲林縣社會關懷協會總幹事賴惠華說，今年看到很多報名孩童都能勾勒出自己的未來夢想，想當醫生、老師、廚師、司機，透過奮學獎助金的獎勵，而激發了孩童對未來的期許與目標的訂定，並看到學童努力向上的學習態度。

▲112年度國民中、小學奮學獎助學金慈善公益活動於舉行頒獎，今年頒發約40萬元給224位學童、每位2千元奮學獎助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）