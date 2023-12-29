離譜畫面曝！男遭女騎士當街「鐵棍暴打」...原因曝光超傻眼

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮27日上午發生一起行車糾紛，一名陳姓男子與黃姓女子各騎乘一輛機車，於大同路口紅燈起步時發生擦撞，陳男下車欲報警卻遭暴怒的黃女持鐵製修車工具猛烈攻擊。警方到場將雙方隔開，除依交通事故規定處理，更依毀損、傷害及妨害名譽等罪嫌於現場逮捕黃女移送法辦。

▲西螺鎮兩名機車騎士因小擦撞引發糾紛，暴怒的黃女持鐵製修車工具猛烈攻擊陳男。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

近日網路傳出發生於西螺鎮之行車糾紛影片，一名陳姓男子（20多歲）騎乘機車於大同路與光復西路口欲右轉時，與直行黃姓女騎士（40多歲）發生擦撞，兩人並未倒地，僅車身些許磨損，陳男見狀認為雖然沒事，但還是謹慎報警較妥當，未料，黃女聽到要報警，一語不發直接走到對面修車廠店家，拿了近50公分的鐵製修車工具，回頭就往陳男車上砸、一邊罵著粗暴的三字經並不停攻擊陳男。

▲陳男一把抓住鐵棒，一邊持手機報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃女攻擊陳男時不慎將自己劃傷流血，路人見狀勸架時，黃女怒向路人吐苦水「才擦撞到一點點，一點點！他就要給我報警！啊我沒駕照啊！」。陳男這時才知道遭毆打原因，但黃女意圖持續攻擊，陳男握住鐵棒，撐到警察到場解圍。

▲路人上前勸說，未料黃女大吐苦水自曝無照駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局今（29）日針對該案說明，黃女於交通事故發生後，向被害人陳男辱罵髒話並自現場周邊拾起鐵條一支，攻擊被害人及破壞其機車，員警獲報到場依交通事故規定處理，針對黃女無照駕駛部分依法製單告發，另黃女出手持棍棒攻擊、言語辱罵部分，警方也依毀損、傷害及妨害名譽等罪嫌於現場逮捕黃女，移送雲林地檢署偵辦。

西螺警分局呼籲，民眾行車應保持安全距離，以策安全；如發生交通事故應理性處理，莫因一時情緒不佳而觸犯法律。

▲警員到場後女子仍氣呼呼，持續往陳男方向靠近，並惡言相向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）