2024跨年「愛遊世界」　逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

記者蔡佩旻／雲林報導

「5、4、3、2、1，新年快樂！」2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀「愛遊世界」突破以往，首度導入「愛心字幕煙火」以及浪漫破表「彩虹橋煙火」，打破單一主體的限制，以幾何概念讓888秒跨年煙火的層次更加豐富，湧進逾萬遊客齊聚幸福摩天輪下大聲呼喊倒數，揮別2023High迎2024年。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀「愛遊世界」888秒跨年煙火吸引逾萬遊客齊聚摩天輪下揮別2023High迎2024年。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林劍湖山世界跨年煙火為唯一將煙火架設在摩天輪主體施放，邁入第17屆，跨年晚會在晚間8點20分由蔡昌憲、DJ童童主持，在采子、163 braces、Miusa、KIRE、徐暐翔、Yappy、李晉瑋、榕幫、翊庭、亨利SB接續於晚會中閃亮登場，勁歌熱舞加上絢麗燈光特效，整個天輪廣場前擠滿遊客。

▲2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀「愛遊世界」888秒跨年煙火吸引逾萬遊客齊聚摩天輪下揮別2023High迎2024年。（圖／記者蔡佩旻攝）

23時54分由400台無人機燈光閃爍，依序排劍湖山世界的KUKKU 歡迎大家來劍湖山跨年，愛心熱氣球、澎澎泡泡秀、世界景點、飛機起飛、美麗遊樂園等主來迎接精彩的888秒跨年大秀。隨著無人機在夜空中大大的從15秒倒數，美不勝收的璀璨煙火秀與驚喜的歡呼聲此起彼落，現場氣氛High到最高點，緊接著未來少女紫月光的演出，讓整個跨年煙火盛會劃下完美的句點。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀「愛遊世界」。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，園區特別推出元旦寶寶優惠票價只要1元，另外，1月份到樂園全民七折價門票只要699元，下午1點入園的午後票499元；而壽星優惠也推出元月壽星憑證購票只要399元；此外，迎接119消防節的到來，2024年1月1日至1月31日，現役消防員、義勇消防員、民間救災人員或是消防相關科系的大學生，憑相關證件購票，都能以本人399元、同行友人599元的優惠購票。

▲雲林劍湖山世界跨年煙火為唯一將煙火架設在摩天輪主體施放。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」山區濕氣重，摩天輪周邊聚滿煙霧，映出全場金色光芒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」山區濕氣重，摩天輪周邊聚滿煙霧，映出全場閃亮。（圖／記者蔡佩旻攝）

