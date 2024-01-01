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2024年雲林縣元旦升旗　發出5000顆白蘿蔔迎接「好彩頭」

▲雲林縣2024年元旦升旗活動增出5000顆白蘿蔔，讓鄉親新年第一天就有「好彩頭」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善與虎尾鎮長丁學忠率領縣府及公所團隊偕同民眾參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2024年元旦升旗活動於今（1）日8時在虎尾鎮圖書館前廣場盛大展開，由縣長張麗善與虎尾鎮長丁學忠率領縣府及公所團隊偕同民眾參與，為了支持雲林的農民，特別採購5000顆在地白蘿蔔發送給民眾，祝福新的一年好彩頭，也安排新年摸彩活動與大家同樂，歡笑聲此起彼，現場熱鬧滾滾。

縣長張麗善表示，今年元旦升旗活動再度與虎尾鎮公所攜手舉辦，升旗結束後接著還有熱血活力有氧派對、好彩頭發送、街頭藝人等熱鬧演出，就是希望大家都能用開心幸福的心情迎接新的一年。張麗善提到，雲林縣政府團隊這些年榮獲行政院政府服務獎等155項大獎，她相信在每一個鄉親的心目中，現在的縣府團隊是非常認真、全力以赴的一個團隊。

▲雲林縣2024年元旦升旗活動增出5000顆白蘿蔔，讓鄉親新年第一天就有「好彩頭」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣2024年元旦升旗活動增出5000顆白蘿蔔，讓鄉親新年第一天就有「好彩頭」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮長丁學忠表示，今年開場領唱特別邀請立仁國小合唱團及管樂團，帶領大家一起唱國歌及升旗歌，立仁國小合唱團獲得111年度合唱國小團體組全國優等殊榮，管樂團則將在明年代表雲林縣參加全國大賽，表現非常優異。也感謝現場踴躍參與的鄉親，大家滿載而歸幸福啟程。

▲雲林縣2024年元旦升旗活動增出5000顆白蘿蔔，讓鄉親新年第一天就有「好彩頭」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣2024年元旦升旗活動開場領唱特別邀請立仁國小合唱團及管樂團，帶領大家一起唱國歌及升旗歌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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