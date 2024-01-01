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大陸 大陸焦點 特派現場

央視發布2023台海十大新聞　馬英九赴陸、恢復釋迦輸入均上榜

▲▼馬英九,送機,返台。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九訪陸行程結束準備返台。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒央視近日發布2023年台海十大新聞，包括認定台灣構成貿易壁壘、取消12項產品ECFA關稅減讓優惠，以及部分恢復台東釋迦、台灣石斑魚輸入等「軟硬兩手」措施，還有前總統馬英九3月率團赴陸祭祖交流等。

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,夏立言,王滬寧,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國政協主席王滬寧在海峽論壇上發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

中共中央總書記習近平先後向第十五屆海峽論壇、第六屆海峽兩岸青年發展論壇、2023兩岸企業家峰會10周年年會致賀信，在兩岸引發熱烈反響。

習近平在美國舊金山同美國總統拜登舉行的中美元首會晤中，深入闡述中方在台灣問題上的原則立場。拜登重申美方恪守一個中國政策，不支持「台灣獨立」。

「中共中央國務院關於建設福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」印發，相關配套政策措施陸續推出實施。

▲▼ ECFA,經濟合作架構協議,12項被中止產品 。（圖／記者蔡儀潔製圖）

▲12項被中止ECFA產品 。（圖／記者蔡儀潔製圖）

大陸商務部發布對台貿易壁壘調查最終結論的公告，認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。

根據「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓。

中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織台島戰備警巡和軍事演習，對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑撥發出嚴重警告。

在大陸方面積極推動下，後疫情時代兩岸各領域交流迅速恢復。在綜合評估台灣農漁業者整改措施後，大陸恢復台灣番荔枝（釋迦）、石斑魚輸入。

馬英九率團赴大陸祭祖、交流受到大陸同胞熱情歡迎。

紀念辜汪會談30週年座談會分別在北京、台北、香港等地舉行。

宏都拉斯正式宣布與台灣斷絕所謂「外交關係」，中華人民共和國和宏都拉斯共和國建立外交關係。

「融」字當選2023海峽兩岸年度漢字，「缺」字當選台灣年度代表字。

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