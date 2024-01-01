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梨山谷關雙主場跨年嗨翻原鄉和平　500遊客參加元旦升旗典禮

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市和平區谷關梨山雙主場跨年，千名民眾共同倒數迎接2024年。（圖／記者李陳信得攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區跨年不缺席，谷關梨山雙主場共有千餘名民眾共同倒數跨年，歡喜揮別2023年喜迎2024年到來。接續也在梨山賓館前廣場舉辦元旦升旗典禮，來自全省各地民眾遊客約500人共同參與高唱國歌及國旗歌，迎接新的一年開始。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

市府副秘書長林育鴻表示「泰雅原風」與「高海拔跨年」一直是和平區跨年晚會主推的兩大亮點，每年的跨年晚會圍繞和平在地特色與原民元素開展，讓全國喜愛和平的遊客，透過參與、接觸，進而喜愛、欣賞原民文化，並藉此促進多元民族的認同與共榮，將觀旅與在地文化做了最棒的結合。交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長湯維堯表示，遊客到梨山、谷關參加跨年活動，還可以一起欣賞山谷燈光節璀璨的光環境佈置，整點的燈光秀更是遊客必拍的動態美景。

▲▼梨山賓館前也有來自各縣市民眾聚集跨年，今清晨約500為民眾也一起參加元旦升旗典禮。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市和平區公所緊接在數小時之後，在梨山賓館前廣場舉行元旦升旗典禮，現場湧進超過500位遊客一同高唱國歌及國旗歌，國旗在梨山國中小學童的一收一放間緩緩上升，新的一年也在今天全新展開。和平區公所區長吳萬福表示，梨山賓館前的元旦升旗對許多國人來說，是每年都一定要參加的活動，升旗典禮不只是儀式，更是充電、再出發；與家人朋友一起參加，別具意義。為了回應民眾的熱情，公所每年都會準備限定版紀念圍巾及實用小禮與民眾同樂。2024年來臨，和平區公所感謝現場民眾熱情參與，期待新的一年，大家都像今天一般朝氣蓬勃、健康平安！

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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