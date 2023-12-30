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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩岸十大新聞（上）：馬英九首次訪陸　釋迦、石斑魚恢復輸陸

▲港澳台,機場,出入境,入出境。（圖／ CFP）

▲兩岸今年走出疫情，大幅放寬了疫情管控措施。（圖／ CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

2023年來到尾聲，今年兩岸皆放寬了疫情管控措施，人員往來終於恢復正常，但官方的關係卻更加緊張，呈現出了民間交流越來越熱絡，官方往來持續冰凍的情況，《東森新媒體ETtoday》整理2023年兩岸十大新聞，分上下兩篇推出，陪伴讀者一同盤點。

（一）「小三通」重啟

小三通受疫情影響，於2020年2月10日停航，睽違近3年，疫情趨於穩定，行政院也在2023年1月7日起分階段重啟小三通。第一階段的重啟實施期間為1月7日至2月6日，搭乘旅客限金馬地區的民眾及陸配，未開放大陸民眾來台，也不開放台商透過小三通中轉台灣。

3月25日，陸委會更進一步開放了小三通的客運中轉，將搭乘旅客擴大至國人及其陸配等也可搭乘及「中轉」，並將航班增加至金廈每天最多6班、金泉每周3班、馬祖航線（福澳－琅岐及白沙－黃岐航線）每周最多14班。

▼小三通重啟。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼今(16)日小三通客運（金門-五通）停航。（圖／記者林名揚翻攝）

（二）恢復港澳人士來台自由行

同樣是受到疫情影響，港澳人士來台在2020年2月6日暫停，直到2022年11月7日，陸委會才開放港澳人士以團體方式來台觀光，而自由行則是在今年的2月20日才正式開放。

值得注意的是，港澳人士自由行開放之後，香港旅客很快成為了訪台人次最多的境外旅客，根據觀光署統計，今年1至10月，來自香港的旅客共有86萬9951人次，大幅領先第二名日本的68萬5398人次。

▼香港機場。（圖／路透社）

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

（三）兩岸10個定期航點恢復

疫情爆發之後，兩岸直航點大幅縮減，往來兩岸的大陸航點只剩下北京、上海、廈門、成都4個。一直到今年2月1日，大陸的航空主管部門透過《海峽兩岸空運協議》表達希望恢復16個兩岸直航點後，兩岸才就此展開溝通。

3月9日，陸委會會同交通部、衛福部一同公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，宣布自10日起開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州10個定期航班航點。

▼上海浦東機場。（圖／CFP）

▲上海浦東機場降落的外籍航空公司航班。（圖／CFP）

（四）前總統馬英九訪問大陸

前總統馬英九3月27日至4月7日訪問了中國大陸，成為了1949年兩岸分治之後，第一位造訪大陸的中華民國卸任總統。馬英九也帶了多名「大九學堂」的青年學生同行，他在出發之前於機場表示，此行為私人基金會的交流行程，目的是祭祖與教育交流。

馬英九27日從桃園機場出發，抵達上海，隨後就趕往南京拜謁中山陵，並參觀了孫中山紀念館、南京總統府等與中華民國歷史有重大關係的景點。馬英九也在4月1日前往了湖南省湘潭縣祭祖，向祖父馬立安報告自己兩度當選中華民國總統。

▼馬英九拜謁南京中山陵。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九訪陸,馬英九拜謁南京中山陵。（圖／記者任以芳攝）

（五）釋迦、石斑魚恢復輸往大陸

中國大陸分別在2021年9月以驗出有害生物大洋臀紋粉蚧為由，暫停台灣釋迦輸往大陸，又在2022年6月以驗出禁用藥物孔雀石綠、結晶紫為由，暫停台灣石斑魚輸往大陸，導致台灣農漁民蒙受不小的損失。

在台東縣政府與陸方的積極溝通下，陸方今年6月宣布恢復台東鳳梨釋迦輸往大陸，不過，第一波僅限於獲陸方認證的25個供果園、3家包裝廠、14位農民。

陸方12月22日宣布恢復台灣石斑魚輸往大陸，但模式與台東鳳梨釋迦類似，第一波只有獲大陸審核合格予以註冊登記的7家養殖場，分別位於屏東（6家）及高雄（1家）。

對於石斑魚恢復輸陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮解釋，國民黨政策會副執行長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，帶領台灣業者來大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分台灣業者的整改情況，「只要堅持『九二共識』、反對『台獨』，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。」

▼台東鳳梨釋迦恢復輸陸。（圖／受訪者提供）

▲▼ 台東釋迦、2023.12.5重新輸陸 。（圖／受訪者提供）

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關鍵字：

馬英九釋迦石斑魚

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