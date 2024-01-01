「九二共識等同中華民國」　馬辦批蔡、賴：反對的人就是反對憲法

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨總統候選人賴清德前天辯論會上提及，中華民國（憲法）不知道是災難還是和平，總統蔡英文今（1日）說，中華民國憲法不是風險，但是跟九二共識的連結才是風險。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，九二共識是根據中華民國憲法而來，九二共識等同中華民國，反對九二共識的人，就是反對中華民國憲法。蕭說，蔡、賴如果不遵守中華民國憲法，就是出賣台灣人利益，愧對憲法與國人。

蕭旭岑表示，馬英九執政八年，更證明九二共識是兩岸共同政治基礎，可讓兩岸對等、尊嚴互動，兩岸領導人還可以在新加坡會晤，蔡英文做得到嗎？蔡英文明顯是「做不到，我就弄臭它、打破它」，絲毫不顧台灣人死活。

蕭旭岑指出，中華民國憲法關於兩岸定位就是「一個中國，兩個地區」，迄今沒有修過，民進黨前主席謝長廷也說我國是「一中憲法」。蔡英文與賴清德都否定中華民國憲法的一中原則，不願公開承認兩岸定位不是兩個國家，是造成兩岸兵凶戰危的最根本原因。

蕭旭岑表示，九二共識是我方政府提出，大陸方面接受，這才有前總統李登輝、馬英九主政時，兩岸可以溝通交流的重要基礎。去年馬英九訪問中國大陸，也再次確認「雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，原汁原味的九二共識。

蕭旭岑質疑，他反而要請教蔡英文與賴清德，找不到兩岸共同政治基礎，無法維持現狀，搞到台海兵凶戰危，危害台灣人利益，還要拖美國等外國朋友下水，真正的目的是什麼？是不是就是要執行所謂「蔡英文路線」的台獨路線？民進黨有在管台灣人死活嗎？

蕭旭岑表示，蔡英文執政以來，舉債創下歷史新高，台灣人平均一個人負債27萬，也是歷史新高。結果蔡英文讓台灣人債留曾孫還不夠，還要出賣台灣人利益，否定九二共識與中華民國憲法，不顧台灣人的安危，蔡賴政權對得起台灣人嗎？