馬大姐赴台南力挺陳以信　呼籲民眾相信馬英九相信陳以信

▲立法委員陳以信26日與馬英九前總統大姊馬以南，在台南東區崇德市場拜票，馬以南並接受在地廣播節目專訪，她特別在節目上呼籲民眾「相信馬英九、相信陳以信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳以信26日與馬英九前總統大姊馬以南，在台南東區崇德市場拜票，市場攤商與買菜民眾十分熱情，紛紛前來握手要求合照，許多民眾表達對政黨輪替的期待，馬以南並接受在地廣播節目專訪，她特別在節目上呼籲民眾「相信馬英九、相信陳以信。

馬以南接受勝利電台主持人張莉蓁專訪，她表示馬前總統長年栽培陳以信，4年前看重陳以信的外交專業與優秀學經歷，推薦他當不分區立委。這4年來覺得陳以信沒有辜負馬前總統期待。馬以南稱許陳以信清廉、努力、懂得民眾心聲，返鄉參選是正確選擇，她呼籲聽眾「相信馬英九、相信陳以信」。

馬以南向市場民眾表示，陳以信本是不分區立委，但他沒有坐享其成心態，反是投入艱困選區參選立委，非常有勇氣。因此她特別來台南力挺陳以信。馬以南說，她為馬前總統輔選五次全部勝選，她這次為陳以信輔選也不能例外，相信陳以信必能獲得勝選。

陳以信指出，他本是海外學者，受到馬總統提拔才返國從政，先後擔任國民黨發言人、國際部主任與總統府發言人，更受推薦擔任不分區立委。他感謝馬大姊來台南輔選，市場許多民眾懷念馬政府政績，表達對政黨輪替高度期待。陳以信強調，他相信國民黨選情將如倒吃甘蔗，最後一定能重返執政為台灣人民拚好日子。