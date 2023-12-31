去年跨年致詞只說10字…「省話一姐」盧秀燕今晚功力再進化？

▲「省話一姐」台中市長盧秀燕，今年如何刷新致詞省話紀錄，引發討論。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

就在今晚！「2024幸福龍來 台中跨年夜」將在水湳中央公園一路嗨到元旦凌晨，由大馬歌手黃明志開場，南韓嘻哈女王JESSI及小天王周湯豪接力壓軸演出，陪伴民眾一起跨年；台中市長盧秀燕也將到場與市民一起倒數，值得注意的是，盧秀燕每年跨年晚會都致詞從簡，去年更只說了10字祝賀新年，因此有「跨年省話一姐」之稱，今年將如何再創「省話」紀錄，也引發民眾討論。

據查，2019年盧市長跨年致詞是短短3句「祝福大家新年快樂、心想事成，要什麼有什麼！」；2020年以「2020就是『愛你愛你』，祝大家新年快樂！『乎哩（后里）太平』(台語)！」獻祝福；2021年則是「2020 大家辛苦了，2021 曙光再現，祝大家新年快樂，犇向幸福！」傳達對新年的期許，28個字簡短卻誠意十足。

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接續回顧前年，盧秀燕更將致詞縮短到只剩2句「2022幸福台中！新年快樂！」；去年則說「哈囉2023萬兔水啦！」10字刷新省話紀錄，今晚迎接2024，「省話一姐」致詞內容再度引發討論，為精彩的跨年晚會再添趣味話題。

今年台中跨年活動眾星雲集，不但獨家邀請到亞洲女王JESSI，更有周湯豪、盧廣仲、陳零九、邱鋒澤、黃明志、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、大嘻哈2冠軍歌手阿跨面、艾蜜莉、比杰、蓋兒Gail(泰國)、未來少女-幻藍小熊、張若凡、晨悠等歌手，卡司陣容堅強。

此外，新年倒數時更準備絢爛煙火秀，長達180秒樣式多元、別出心裁，包括馬卡龍七彩煙火，還有廣受觀眾喜愛的愛心、笑臉、水母等造型高空彈，款式活潑、風格繽紛絢麗，陪伴市民邁向嶄新的2024年。

▲水湳中央公園跨年晚會將有180秒璀璨煙火秀。（圖／台中市新聞局提供）