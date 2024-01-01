台中茂盛醫院喜迎6元旦寶寶　醫：想生龍子龍女要在這月份前

▲台中茂盛醫院到中午12點前喜迎6元旦寶寶，院長李茂盛也說，龍年想生龍子龍女，在5月底前受孕都有機會。（圖／茂盛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

113年元旦適逢龍年的到來，台中茂盛醫院今天到中午12點就迎接了6個元旦寶寶，其中一位新手媽媽張小姐，在2023年12月30日就到院待產，但直到昨晚才被推進產房，等於從2023年生到2024年，還在產房跟醫師、護理師說新年快樂。自然產的她也提到，能生到元旦寶寶真的很意外！另外，茂盛醫院院長李茂盛也說，只要在今年5月底之前受孕，就能抱到龍子龍女。

相隔12年才又迎來人氣旺的吉祥龍年，茂盛醫院也特別送上吉祥小龍帽給新生兒們，祝福孩子們來年健康成長、生龍活虎，也期盼國人增產報國、多生龍寶寶。有台灣生殖醫學教父之稱的李茂盛指出，去年新生兒創新低，只有13萬8000人，台灣連續4年「生不如死」，今年適逢龍年，出生人數估算可超過14萬人，但龍年效應已失靈，鼓勵備孕超過半年的已婚夫婦申請試管補助方案，只要在今年5月底之前受孕，就能抱到龍子龍女。

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台中慈濟醫院2024年元旦上午9點14分，誕生一位元旦男寶寶。徐姓夫妻歡喜迎接兒子在元旦降生，這也是時隔五年，台中慈濟醫院再有元旦寶寶出生。

此外，童綜合醫院從2023年跨到2024年也迎接第一個元旦寶寶，凌晨0點00分就接生了一名3082克的男寶寶，婦產部醫師陳緒鵬也與護理人員送上醫院贈送的包巾禮盒、醫院各式紀念品，祝福寶寶未來健康快樂長大。童綜合醫院上午共誕生了3名健康寶寶，目前還有4位產婦待產中，有希望能在新年喜迎7名寶寶的降臨。